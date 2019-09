La strada di casa 2, a partire da questa sera, 17 settembre, tornerà sugli schermi con nuovi episodi per sei settimane. La Serie TV di Rai1 con Lucrezia Lante Della Rovere ed Alessio Boni partirà già con un colpo di scena: infatti Irene sparirà il giorno delle nozze con Lorenzo.

Trama della prima puntata de La strada di casa

La trama della fiction che partirà alle ore 21.25 su Rai1 anticipa che, tre mesi dopo l'uscita dal carcere, Fausto si ritroverà in piedi accanto a un cadavere, sporco di sangue.

Cosa sarà accaduto?

La narrazione comincia dal ritrovamento della libertà dell'uomo che verrà accolto con felicità da tutta la famiglia. Inoltre, riceverà anche una bella notizia: Lorenzo vuole sposare Irene. Proprio il giorno delle nozze dei due, però, avrà un risvolto inaspettato: la sposa non si presenterà in chiesa. In seguito a questo episodio, Fausto chiederà aiuto al commissario Leonardi, ma secondo quest'ultimo Irene voleva solo sottrarsi al matrimonio.

Ernesto troverà uno straccio intriso di sangue e denuncerà Lorenzo alla Polizia, convinto che dietro la sparizione della donna ci sia lui.

Nel frattempo ci saranno anche grossi problemi economici dietro l'impresa di famiglia. Inoltre, si scoprirà che un bambino è scappato dalla casa famiglia per cui Irene contribuiva come volontaria e Fausto deciderà di dedicarsi a seguire questa pista, per evitare che i sospetti cadano su di lui e fare chiarezza sulla difficile situazione.

Il cast della fiction noir di Rai1

Fausto Morra sarà interpretato da Alessio Boni. Il suo personaggio, dopo l'esperienza del carcere, tornerà a casa con l'obiettivo di ricominciare una nuova vita e colmare tutti i vuoti a cui la sua assenza ha portato. Da quanto dicono le anticipazioni della prima puntata, però, la serenità durerà veramente poco e l'uomo investirà tutte le sue forze per salvare la sua azienda e la sua famiglia.

Lucrezia Lante Della Rovere interpreterà Giulia, una donna forte e il perno della sua famiglia. In questa serie si scoprirà però che le sue fragilità le faranno sentire il bisogno degli altri. Sergio Rubini sarà Ernesto Baldoni, amico di Fausto e indagatore per la ricerca della verità. Sarà lui la spalla su cui l'amico potrà contare per il ritrovamento di Irene e per scoprire cosa minaccia l'integrità della famiglia e dell'azienda.

Eugenio Franceschini interpreterà Lorenzo Morra, un sognatore che si è fatto strada avviando un birrificio di successo all'interno dell'azienda familiare. La scomparsa di Irene, però, destabilizzerà anche lui e farà riemergere le sue fragilità. Infine ci sarà Veronica, interpretata da Christiane Filangeri, la compagna di Ernesto. Le anticipazioni de La strada di casa 2 dicono che dopo la scomparsa di Irene ci saranno ripercussioni anche sul loro rapporto.