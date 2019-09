Le anticipazioni della famosa soap opera tedesca Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania, riservano interessanti curiosità. Nelle prossime puntate, Annabelle Sullivan, interpretata dall'attrice Jenny Löffler, cercherà di ostacolare in ogni modo possibile la felicità e la serenità di Denise Saalfeld, ma non ci riuscirà. In seguito verrà scoperta tutta la verità e ci saranno diverse conseguenze.

Nel frattempo Denise sarà convinta di non avere più speranze nei riguardi di Joshua Winter. Poi la donna conoscerà un altro uomo da poco arrivato al Fürstenhof, Henry Achleitner un giovane ed attraente veterinario e con lui inizierà una nuova relazione. Di conseguenza agli eventi accaduti, molte cose ben presto cambieranno.

Annabelle scaglia un'ascia contro Joshua

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Joshua Winter si renderà conto di essere innamorato di Denise, mentre in precedenza l'ha sempre considerata soltanto un'amica.

In seguito Joshua lascerà definitivamente la sua fidanzata Annabelle. Dopo essere stata improvvisamente lasciata dal suo fidanzato Annabelle sarà assai sconvolta e turbata, per tale ragione la donna si scontrerà con Joshua e gli scaglierà contro un'ascia, rischiando di colpirlo alla testa. Poi Annabelle cercherà di uccidere sua sorella, ma verrà bloccata in tempo dall'arrivo improvviso di Werner.

Joshua e Denise si fidanzano

Annabelle farà di tutto per impedire che Joshua si avvicini a Denise, ma per sua sfortuna non riuscirà ad ostacolare il loro amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In seguito, infatti, Joshua e Denise si fidanzeranno. Più tardi Annabelle cercherà di annientare la relazione della coppia e assolderà un uomo che si spaccerà per il padre biologico di Denise. Successivamente, però, il diabolico piano di Annabelle non andrà a buon fine, la donna infatti verrà smascherata e perderà il rispetto di Christoph.

Christoph viene investito

Christoph verrà investito da un'auto pirata e le sue condizioni di salute sembreranno notevolmente gravi.

L'uomo si ritroverà inaspettatamente a lottare per la sua vita. Nel frattempo tutti vorranno scoprire la vera dinamica della brutta vicenda. Successivamente Joshua e Robert scopriranno che la colpevole dell'incidente è Valentina. Così i due uomini cercheranno di proteggere la ragazza ed elimineranno tutte le prove possibili. Più tardi, però, verranno scoperti da Annabelle. Quest'ultima riuscirà così a trovare il modo di ricattare il suo ex fidanzato e lo costringerà a lasciare Denise per tornare con lei.

Pertanto Joshua si ritroverà obbligato e lascerà improvvisamente la sua nuova fidanzata. Denise sarà notevolmente turbata dalla decisione imminente dell'uomo. In seguito la Saalfeld chiederà a Joshua se è stato ricattato in qualche modo da Annabelle, ma l'uomo non potrà rivelarle la verità, pertanto negherà ogni cosa.