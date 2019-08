Gli spoiler della famosa telenovela Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano molte curiosità per i milioni di fan affezionati. Nelle prossime puntate della serie televisiva tedesca, Tobias Ehrlinger, interpretato dall'attore Max Beier, e Boris Saalfeld, interpretato dall'attore Florian Frowein, finalmente si sposeranno, dopo aver affrontato diversi ostacoli. Così la coppia, dopo essersi riappacificata, comincerà ad organizzare i preparativi per il tanto atteso matrimonio.

Frattanto la notizia del lieto evento sarà accolta felicemente da tutti quanti. Successivamente arriveranno inaspettatamente al Fürstenhof anche Viktor ed Alicia, che saranno invitati alle nozze di Boris e Tobias.

Christoph accetta le nozze tra Boris e Tobias

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Boris e Tobias saranno finalmente pronti per organizzare al meglio le loro nozze. Nel frattempo Christoph non sarà ancora molto d'accordo riguardo la relazione tra i due e cercherà di immischiarsi.

In seguito Tobias cercherà di convincere Boris a chiarire la complicata situazione con suo padre Christoph. Poi Boris sarà aiutato da Alicia e Denise, che cercheranno di far ragionare l'uomo, affinché accetti la relazione omosessuale del figlio. Successivamente Christoph sembrerà aver compreso finalmente la situazione ed accetterà le nozze tra Boris e Tobias. Cosicché da quel momento in poi la coppia sarà libera di potersi sposare senza avere spiacevoli complicanze.

Alicia è incinta

Alicia e Viktor torneranno al Fürstenhof per partecipare al matrimonio di Tobias e Boris. Poi Alicia cercherà di aiutare Boris e consiglierà a Christoph di accettare una volta per tutte l'omosessualità di suo figlio. Successivamente Alicia, durante una cavalcata, rivelerà a suo marito Viktor di essere incinta. Quest'ultimo sarà notevolmente felice per la notizia appena ricevuta e deciderà insieme ad Alicia di non dire nulla a Christoph.

Successivamente l'uomo andrà a trovare la donna, poiché quest'ultima non si sentirà molto bene: Alicia confesserà improvvisamente a Christoph di aspettare un bambino. Quest'ultimo inizialmente sarà sconvolto dalla notizia ma poi cercherà di essere felice per la coppia.

Tempesta d'amore in streaming online

