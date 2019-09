E' stato un lunedì decisamente amaro per Barbara D'Urso, la quale ha dovuto fare i conti con il clamoroso flop di ascolti registrato dalla prima puntata del suo Live - Non è la D'Urso, il programma rivelazione della passata stagione televisiva che da ieri sera è tornato in onda nell'inedita collocazione domenicale.

Il debutto, però, non è stato affatto dei migliori e gli ottimi ascolti della passata stagione sembrano essere soltanto un lontano ricordo, dato che domenica sera Live ha segnato soltanto l'11% di share in prime time.

Live - Non è la D'Urso, crollano gli ascolti del programma in prime time

Il verdetto auditel per la prima puntata di Live - Non è la D'Urso è stato a dir poco clamoroso: il programma, in onda dalle 21.25 all'1.20 di notte, ha registrato una media di appena un milione e mezzo di ascoltatori, fermandosi ad uno share che ha di poco superato la soglia dell'11%.

Numeri decisamente molto bassi per la trasmissione, che invece lo scorso anno aveva segnato ascolti decisamente più sostanziosi, riuscendo a toccare anche punte del 20% di share e di oltre tre milioni di spettatori grazie al 'Prati-Gate'.

Anche durante la prima puntata di Live la D'Urso si è giocata la carta del Prati-Gate con le interviste esclusive ad Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo dopo un'estate di silenzi, ma il risultato non è stato affatto dei migliori e la trasmissione è crollata.

La D'Urso questa volta ha fatto flop e non è riuscita neppure a raggiungere la soglia minima d'ascolto fissata dalla rete pari al 12% di share, così come aveva dichiarato lei stessa in svariate interviste.

Il programma della D'Urso è stato battuto in prime time dalla replica della fiction Il Commissario Montalbano con protagonista Luca Zingaretti, che ieri sera su Rai 1 ha totalizzato un ascolto netto di 4.3 milioni di spettatori con quasi il 22% di share.

Arriva Matteo Salvini a Live - Non è la D'Urso dopo il flop di ascolti

Nonostante il clamoroso flop di ascolti, il programma di Barbara D'Urso tornerà in onda regolarmente domenica prossima e, in queste ore, sulle pagine di Dagospia è stato anticipato che il super-ospite sarà il leader della Lega, Matteo Salvini.

L'ex vice-premier, responsabile della crisi di governo che ha portato alla fine del rapporto tra Lega e Movimento 5 stelle, si siederà sulla poltrona di Live per rispondere alle domande che gli verranno fatte in studio da parte dei cosiddetti "sferati".

Riuscirà il leader leghista Salvini, che in queste settimane ha fatto impennare gli ascolti dei vari talk show in onda su Rete 4, a risollevare anche il programma domenicale di Barbara D'Urso? Lo scopriremo soltanto coi risultati Auditel nella mattinata di lunedì prossimo.