Le anticipazioni tedesche della nota soap opera Tempesta d'amore riguardano diverse novità interessanti. Nelle prossime puntate in onda in Germania, Christoph Saalfeld interpretato dall'attore Dieter Bach, avrà un'incidente: sarà investito da una macchina e dovrà lottare tra la vita e la morte. Al Fürstenhof tutti quanti saranno notevolmente sconvolti per l'accaduto. Poco prima dell'incidente, Valentina scoprirà che sua madre Eva aspetta un bambino e il padre potrebbe essere Christoph.

Nel frattempo Annabelle Sullivan è stata cacciata di casa da suo padre, ma non sarà indagata per quanto riguarda l'incidente accadutogli subito dopo. Piuttosto i maggior sospetti ricadranno su Valentina.

Annabelle e Denise si scontrano

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Annabelle avrà in mente un diabolico piano, non vorrà far sottoporre suo padre Christoph all'unica operazione che potrebbe salvargli la vita e si opporrà completamente, poiché la riterrà troppo pericolosa.

Successivamente Annabelle avrà uno scontro con Denise e poi anche con sua zia Linda. Quest'ultima si recherà immediatamente al Fürstenhof, non appena scoprirà le reali condizioni di suo fratello Christoph. Più tardi Denise inizierà a sospettare che sua sorella Annabelle non voglia veramente che suo padre si riprenda. Per tale ragione Denise si renderà conto che dovrà salvare suo padre Christoph completamente da sola.

Poi la ragazza chiederà al tribunale di togliere ad Annabelle qualsiasi potere che riguardi le decisioni da prendere per la salute di Christoph, richiesta che sarà accolta dai giudici.

Annabelle fa un'iniezione al padre

Annabelle scoprirà dunque che il giudice ha accettato la richiesta di Denise, ossia toglierle ogni potere decisionale per quanto riguarda la salute di Christoph. Pertanto la Sullivan sarà parecchio turbata poiché non saprà come concludere il suo piano e avrà paura che suo padre si risvegli e la smascheri definitivamente.

Così Annabelle cercherà in tutti i modi di annullare l'intervento, ma non ci riuscirà. Poi la donna si recherà nella stanza di Christoph e gli farà subito un'iniezione a causa della quale l'uomo cadrà in coma e poi accuserà Denise per le condizioni di salute del genitore, puntandole il dito per aver insistito troppo riguardo l'operazione.

