La prima puntata di Temptation Island Vip ha riservato numerosi colpi di scena. Dalle lacrime di Damiano "Er Faina" e Pago, alla delusione di Andrea Ippoliti e Simone Bonaccorsi. Ciro Petrone invece, ha trasgredito le regole: tale gesto ha portato la coppia a una seria punizione da parte della produzione: l'abbandono forzato del programma.

Ciro e Federica eliminati dal programma

Ciro Petrone è stato portato al docu-reality dalla fidanzata Federica Caputo.

Negli anni la loro storia è proseguita a gonfie vele, fino a quando la giovane ha scoperto alcune chat compromettenti del suo uomo. Nello specifico l'attore, divenuto celebre con il personaggio di "Pisellino" in Gomorra, chiedeva degli incontri ad altre ragazze.

Sbarcati sull'isola sarda la coppia è sembrata molto affiatata. Addirittura, poche ore dopo essere stato separato dalla sua Federica, Ciro si è chiuso malinconico nel suo silenzio. La mancanza dalla fidanzata è diventata insopportabile, al punto tale che il ragazzo ha deciso di fuggire dal villaggio per incontrarla.

Ciro scappa dal villaggio per raggiungere Federica

Come anticipato dagli autori in alcuni video sui social, a un certo punto Ciro ha iniziato a correre più forte che mai sulla spiaggia, per raggiungere il villaggio della sua fidanzata. Nella furia del concorrente, alcuni cameran sono stati scaraventati a terra. Una volta raggiunto il confine, Ciro ha iniziato a chiamare il nome di Federica.

A fine puntata la produzione, tramite la figura della conduttrice Alessia Marcuzzi, ha deciso di comunicare i seri provvedimenti presi nei confronti della coppia: Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati costretti ad abbandonare il docu-reality.

Non è la prima volta che un concorrente tenta di fuggire dal proprio villaggio per raggiungere quello dell'amata, ma questa volta la redazione ha voluto dare un segnale piuttosto forte. Prima dell'attore aveva azzardato una mossa simile Cristian Gallella per raggiungere Tara Gabrieletto e Salvatore Di Carlo per andare da Teresa Cilia. La coppia eliminata verrà sostituita dalla prossima puntata: in arrivo Gabriele Pippo, il figlio di Pippo Franco.

Temptation Island Vip: arriva il figlio di Pippo Franco, Gabriele

L'addio di Ciro Petrone e Federica Caputo da Temptation Island Vip 2 ha portato l'arrivo di una nuova coppia. Stando alle indiscrezioni trapelate, è pronto a sbarcare sull'isola delle tentazioni Gabriele Pippo, il figlio di Pippo Franco, in compagnia della sua dolce metà. Gabriele parteciperà con la fidanzata Silvia Tirado. Al momento della coppia si sa davvero poco, se non che si sono conosciuti nel mondo dello spettacolo.

Gabriele è un producer e sound design, mentre la Tirado è una cantante di origine domenica; da poco è uscito il suo primo singolo dal titolo "Diablita".