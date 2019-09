Nuove ed avvincenti puntate di Beautiful attendono i fan della soap americana nel corso della settimana che va dal 15 al 21 settembre, e dove vedremo come Ridge affronterà la vicenda legata al bacio tra Bill e Brooke. Il Forrester sarà fuori di sé e a nulla varranno le rassicurazioni della Logan, che continuerà a dirgli che il tutto non ha avuto nessuna importanza. Mentre Bill continuerà a corteggiare Brooke, Pam e Charlie annunceranno a tutti le loro prossime nozze.

Spoiler 15-21 settembre: il bacio tra Bill e Brooke sconvolge Ridge

Grandi novità per i fan di Beautiful che, dal 15 settembre, potranno assistere al ritorno della soap americana anche nel pomeriggio domenicale. La telenovela quindi, terrà compagnia ai numerosissimi telespettatori 7 giorni su 7 e dove vedremo come Ridge affronterà l'incresciosa vicenda legata al bacio tra Bill e Brooke. L'uomo, come rivelano le anticipazioni, sarà fuori di sé e vorrà rassicurazioni dalla moglie, la quale cercherà di minimizzare quanto successo, dichiarando di non aver contraccambiato il bacio dello Spencer.

Nel frattempo, Charlie chiederà a Pam di sposarlo, mentre Quinn sarà preoccupata per la reazione di Bill a seguito dell'assunzione di Wyatt alla Forrester Creations.

Beautiful, trame al 21 settembre: Bill corteggia la moglie di Ridge

La settimana di programmazione che va dal 15 al 21 settembre, vedrà Ridge molto preoccupato ed in ansia per la vicinanza di Brooke a Bill. Quest'ultimo intanto, parlando con Wyatt, gli confesserà di provare ancora dei sentimenti per la Logan, dichiarando di voler portar via la moglie a Ridge.

Il Forrester nel frattempo, nonostante Brooke cerchi di rassicurarlo dicendogli di non aver nessuna intenzione di cedere alle lusinghe dello Spencer, sarà sempre più sconvolto e preoccupato. Il magnate intanto, non vorrà cedere e continuerà a corteggiare la Logan, raggiungendola a 'I Giardini'. Pam accetterà la proposta di Charlie e i due annunceranno a tutti, il loro imminente matrimonio. Intanto Bill, sembrerà aver capito la lezione del giudice e farà di tutto per passare del tempo insieme al piccolo Will.

Questo però, non farà piacere a Thorne, il quale chiederà spiegazioni alla moglie.

Nuove ed avvincenti puntate di Beautiful attendono i telespettatori da domenica 15 a sabato 21 settembre su Canale 5, come sempre a partire dalle 14:40 e dove vedremo come si evolverà la relazione tra Ridge e Brooke dopo il duro colpo inferto dalla Logan al marito. Il bacio con lo Spencer pare aver destabilizzato lo stilista e, solo con il prosieguo delle puntate, capiremo come questo fatto possa pregiudicare il suo matrimonio con Brooke.