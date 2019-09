Il 9 settembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip. In queste ore a far discutere e dividere l'opinione pubblica è il duro scambio di commenti avvenuto sui social tra Giovanni Conversano ed Elga Enardu.

Tutto è iniziato con Giovanni, ex fidanzato storico di Serena Enardu. Quando si pensa agli ex di Uomini e Donne, è davvero impossibile non ricordare la loro storia.

A quanto pare la coppia non si è lasciata nel migliore dei modi, ma ad oggi hanno voltato entrambi pagina. Serena è fidanzata da 6 anni con il cantautore Pago, mentre Conversano è accompagnato con Giada Pezzaioli.

Giovanni Conversano critica i comportamenti di Serena

Nel corso della prima puntata del docu-reality, Serena si è avvicinata fin da subito al single Alessandro. Tale comportamento è stato duramente criticato da Giovanni che sul web, rivolgendosi a Pago ha esordito così: "Amico mio ti sei liberato di un peso, sorridi invece di piangere, stai tranquillo".

Pochi minuti dopo sulla vicenda è intervenuta Elga, che per difendere la gemella si è scagliata contro Conversano. La Enardu si è detta convinta che Giovanni abbia avuto una reazione simile, solamente per ottenere un po' di visibilità.

A quel punto il diretto interessato è esploso come un vero e proprio fiume in piena. Giovanni ha accusato la concorrente di Temptation Island nonché sua ex fidanzata, di fare tutto davanti alle telecamere.

Infine, ha lanciato l'affondo rivolto ad entrambe le gemelle Enardu: "State al vostro posto, non andate oltre perché conosco tutti gli scheletri nell'armadio che avete e li tiro fuori".

A cosa si riferisca l'ex protagonista di Uomini e Donne al momento è impossibile saperlo, ma siamo certi che questo botta e risposta al vetriolo sia destinato a proseguire almeno per un paio di giorni se non settimane.

Tommaso, il figlio della Enardu sbotta contro Conversano

Mentre Pago è scoppiato in lacrime dopo aver visto e sentito alcune dichiarazioni della sua fidanzata, sul web è andato in scena un altro feroce scontro. Ancora una volta il botta e risposta ha visto come protagonista Giovanni Conversano, ma questa volta è stato chiamato in causa dal figlio di Serena Enardu, Tommaso. Il quattordicenne ha dichiarato di essere fiero del comportamento di suo madre, poiché si è mostrata vera fin dall'inizio.

In merito a Conversano, Tommaso l'ha invitato a non parlare più, in quanto 9 anni fa ha tradito sua madre. Alle parole di Tommaso è seguita la replica del diretto interessato, che facendo un passo indietro ha detto di non voler attaccare la sua ex fidanzata, ma di volersi difendere. A quanto pare è emerso che nella storia tra Conversano e la Enardu, i tradimenti sarebbero arrivati da entrambe le parti.