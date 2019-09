Mancano pochi giorni al gran finale di stagione di Bitter Sweet, la Serie TV rivelazione dell'estate italiana. Le trame delle puntate 75 e 76 in programma mercoledì 11 settembre dalle ore 14.45 su Canale 5, svelano che Ferit Aslan licenzierà Pelin, mentre la decisione del giudice metterà i bastoni tra le ruote a Nazli Pinar e Hakan Onder.

Bitter Sweet: Ferit licenzia Pelin

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate 75 e 76 in onda domani 11 settembre, rivelano che Nazli e Ferit faranno il loro ingresso in tribunale per la causa di divorzio.

Intanto Hakan prenderà di mira anche la signora Leman, intimandole di non mettere il dito nella causa di affidamento di Bulut, altrimenti racconterà tutta la verità su suo padre all'Aslan. La Pinar, invece, scoprirà che Pelin e l'Onder sono dei complici, tanto da avvisare l'affarista. Per questo motivo, quest'ultimo licenzierà in tronco la sua ex fidanzata, che intanto era stata presa a lavoro alla Pusola Holding.

Il giudice non consente il divorzio tra Nazli e l'Aslan

In tribunale, il giudice non si farà convincere dalle motivazioni di Nazli e dell'Aslan presenti in aula. Per tanto rifiuterà la loro richiesta di divorzio, proponendogli come alternativa di andare in terapia di coppia. Solo dopo aver sentito il parere della psicologa darà la sua sentenza definitiva di separazione. Questo piccolo intoppo farà arrabbiare moltissimo Hakan, sempre più intenzionato a prendersi Bulut e l'intera azienda di famiglia.

Riassunto puntate precedenti

Nelle ultime puntate di Bitter Sweet, le nozze tra Nazli e Ferit sono state messe in crisi da una trappola organizzata dal terribile Hakan. La giovane Pinar, infatti, ha deciso di prendere le distanze dall'Aslan, senza fornirgli una spiegazione, tanto da lasciarlo senza parole. Dall'altro canto, l'Onder è riuscito ad incastrare Asuman riprendendo la ragazza mentre sta uccidendo Muzzafer.

Il diabolico marito di Demet, a questo punto, si è rivolto alla cuoca, minacciandola di denunciarla alle autorità se non vuole porre fine al matrimonio con suo marito. Inoltre l'ha avvisata che in caso contrario la sua amata sorellina sarebbe di corsa arrestata dalla polizia per tentato omicidio.

Nazli sconvolta, ha dato retta all'antagonista, nonostante abbia ritrovato una certa sintonia con Ferit negli ultimi tempi.

Per questo motivo per il giovane è stato davvero un colpo basso, tanto da volere capire i motivi che hanno spinto la Pinar ha rovinare tutto. Proprio quest'ultima ha cercato di rimediare a tutto con la complicità di Fatos, tanto da introdursi nella casa di Muzzaffer alla ricerca di prove per incastrare l'Onder. Nel frattempo l'Aslan ha continuato ad interrogarsi sul repentino cambiamento della cuoca, mentre Engin ha cominciato a provare dei sentimenti per Manami.