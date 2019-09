Ieri sera nel corso della seconda puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5, c'è stato il primo atteso confronto tra Damiano Er Faina e la sua fidanzata Sharon. I due sono stati al centro di questa edizione del Reality Show, complice il fatto che, fin dal primo momento, la bella Sharon ha dimostrato di trovarsi a suo agio all'interno del villaggio delle tentazioni in compagnia delle altre persone.

E così, alla fine, 'Er Faina' ha scelto di chiudere anticipatamente il suo percorso nel villaggio, chiedendo un confronto anticipato con Sharon che non l'ha presa benissimo: anche Tina Cipollari si è scagliata contro lo youtuber, deridendolo sui social.

Il falò finale di Damiano Er Faina e Sharon a Temptation Island Vip

Damiano e Sharon si sono confrontati, nonostante lei in un primo momento non avesse intenzione di rivedere il suo fidanzato dopo pochi giorni dall'inizio di questa avventura.

La ragazza ha ribadito e precisato ancora una volta che lei non ritiene di aver mancato di rispetto al fidanzato all'interno del villaggio. Sharon ha puntato il dito contro Damiano, ribadendo che, con il suo modo di fare, ha dimostrato di non aver fiducia in lei e che, grazie a questo tipo di esperienza, ha avuto modo di vedere e scoprire altri particolari che prima aveva ignorato.

Dal canto suo, Er Faina ha cercato in tutti i modi di far capire a Sharon di essere innamorato di lei e, in lacrime, ha ammesso di aver capito che lei ha bisogno dei suoi spazi.

Er Faina, rincorrendo la sua fidanzata nel villaggio, l'ha implorata di non gettare tutto all'aria ma, in un primo momento, non c'è stato nulla da fare.

L'attacco di Tina Cipollari a Er Faina

Successivamente Damiano ha chiesto anche un secondo confronto con la sua fidanzata, che, alla fine, si è presentata. Nel momento in cui l'ha vista arrivare, Damiano non ha saputo trattenere le lacrime e si è lasciato andare alle lacrime, ammettendo che, dopo il primo falò, ha capito che Sharon le mancava tantissimo così come la loro vita e la loro quotidianità a Roma.

Il falò di Damiano è stato oggetto di derisioni sul web e sui social. In tantissimi su Twitter si sono scagliati contro di lui che, in passato, era stato il primo a prendere in giro i concorrenti dei reality show che piangevano e si disperavano. Immancabile anche il commento di Tina Cipollari, la quale ieri sera durante la messa in onda di Temptation Island Vip su Canale 5 ha postato su Instagram la foto di Damiano con tanto di 'corna' e in sottofondo ha anche aggiunto il brano 'Cervo a primavera'.

Insomma l'opinionista di Uomini e donne sembra avere ancora il 'dente avvelenato' nei confronti di Damiano, dopo le parole poco carine che lui le ha riservato in passato.