Torna finalmente il serale de Il Segreto dopo una sospensione durata tutta l'estate. In questi ultimi mesi, infatti, Rete 4 ha trasmesso in prime-time solo Una Vita, scatenando più di qualche critica da parte dei fan. Invece a partire da oggi, 17 settembre, ogni cosa tornerà al suo posto con le due telenovele che verranno trasmesse di sera proprio come era accaduto la scorsa primavera.

Oltre all'appuntamento pomeridiano - come sempre in onda dalle ore 16:10 - questa sera i telespettatori potranno assistere a delle importanti novità riguardanti le sorti di Elsa, sempre più indecisa in merito alla proposta di matrimonio di Alvaro.

Accetterà di convolare a nozze, mettendo fine a qualsiasi speranza di riconciliazione con Isaac? La spiegazione che il medico darà alla sua collaboratrice in merito all'anello di fidanzamento sembrerà andare proprio in questa direzione.

Il Segreto torna in prima serata alle 21:30

Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto che a partire da oggi potranno tornare a seguire la telenovela iberica in prima serata su Rete 4 a partire dalle ore 21:30 e fino alle 22:30 circa, quando poi lascerà spazio alla "cugina" Una Vita.

Invece la programmazione cambierà sabato prossimo, quando entrambe le soap non saranno in prime-time. Il debutto di Amici Celebrities su Canale 5 proprio a partire dal 21 settembre deve aver convinto Mediaset ad attuare una serie di variazioni in palinsesto, tra le quali la cancellazione dei serali dedicati proprio alle telenovele. Ad ogni modo, finora sono stati confermati gli appuntamenti pomeridiani del sabato e della domenica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Trame Il Segreto del 17 settembre, serale: un biglietto per Carmelo e Berengario

Le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata serale odierna riportano che Carmelo e Don Berengario riceveranno un biglietto nel quale una persona anonima chiederà loro appuntamento in un luogo al riparo da occhi indiscreti. Il collegamento tra questa strana missiva e il ritrovamento dei corpi senza vita dei Molero sembra inevitabile.

Nel frattempo Julieta continuerà ad essere piuttosto distaccata verso tutti i suoi cari, innalzando un muro non solo nei confronti di Saul, ma anche verso tutti coloro che le vogliono bene. In questo periodo di crisi, per lei risulterà piuttosto difficile parlare anche con il sergente Cifuentes.

Elsa ascolterà le spiegazioni di Alvaro in merito al significato della scritta presente nell'anello di fidanzamento.

La scoperta che il gioiello fosse appartenuto alla nonna del dottore la convincerà della sincerità del suo corteggiatore, e ciò non potrà fare altro che rallegrare anche Antolina.

Dopo aver pensato di lasciare Puente Viejo, Maria si confronterà ancora con Roberto e deciderà di restare in Paese per la gioia di Francisca e Raimundo.