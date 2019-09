La stagione 2019-20 di Uomini e donne è cominciata là dove era stata interrotta, ovvero dallo show di Tina Cipollari, sempre polemica contro Gemma Galgani. Le frecciatine tra le due sono apparse evidenti fin dall'esordio di ieri, 16 settembre, dedicato al Trono Over, durante il quale l'opinionista ha criticato la torinese per il comportamento tenuto con Mario, il corteggiatore con il quale Gemma era uscita lo scorso maggio.

Ma la Cipollari continuerà ad essere al centro delle discussioni anche nelle prossime puntate del Trono Over, durante le quali si parlerà del suo desiderio di dimagrire entro Natale. Ma, stando a quanto riportano le anticipazioni relative alla registrazione del 15 settembre, i sacrifici dell'opinionista non daranno subito i frutti, finendo per deluderla dopo il controllo del peso.

Uomini e donne anticipazioni: pochi risultati per la dieta di Tina Cipollari

Ci vorrà certo del tempo prima di avere dei risultati nella dieta iniziata da Tina Cipollari.

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, l'opinionista si accorderà con una nutrizionista naturologa per migliorare la propria alimentazione con l'obiettivo di dimagrire 20 chili entro Natale (ammettendo di essere ingrassata troppo negli ultimi mesi). Per tale ragione ha deciso subito di seguire le indicazioni dell'esperta anche se nella registrazione del 14 settembre è rimasta visibilmente delusa.

Il controllo del peso, con tanto di bilancia al seguito, non ha dato i suoi frutti dato che nei primi giorni la Cipollari ha perso solo mezzo chilo. L'opinionista si sarebbe aspettata dei risultati migliori, considerando le privazioni alle quali si è sottoposta, e anche il pubblico ha cominciato a prenderla in giro per il dato non troppo soddisfacente. Tra loro, una signora è stata invitata alla bilancia ed è stata criticata, dato che ha riportato un peso superiore a quello della Cipollari.

Le anticipazioni di tale registrazioni aggiungono che il Tina show è durato a lungo e non ne sono risultati esclusi i soliti siparietti con Gemma Galgani.

Continua lo scontro tra Tina e Gemma

I telespettatori di Uomini e donne saranno chiamati a fare i conti con una nuova stagione ampiamente incentrata sui siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, come evidenziato fin dalla prima puntata di ieri 16 settembre.

E se il fatto ha scatenato diverse critiche sui social network, tale direzione è stata comunque mantenuta anche nelle successive registrazioni, che verranno trasmesse a fine settembre su Canale 5. Dopo avere visto Tina criticare Gemma per il suo atteggiamento con Mario, nelle prossime puntate le ragioni di attrito non mancheranno a partire dalle lacrime facili della torinese per passare poi sulle sue prime esterne con i nuovi corteggiatori della Galgani.