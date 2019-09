Il prossimo venerdì 4 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale 5, la quarta puntata della seconda stagione di Rosy Abate 2. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione peggiorerà ulteriormente per Leonardo Abate e di conseguenza anche sua madre Rosalia. Ma prima di andare al quarto appuntamento, procederemo per gradi.

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che Leo è colui che ha ucciso la poliziotta Nadia.

Da quel momento in poi, la Regina di Palermo capisce che non c'è possibilità di costruire la vita sua e di suo figlio, lontano dagli ambienti criminali. Quindi, pur di difendere suo figlio si schiererà dalla sua parte e intanto, l'ispettore Bonaccorso ha continuato ad indagare sulla morte della sua collega. Successivamente, dopo un lungo lavoro notte e giorno, l'ispettore ha avvicinato sempre di più il nome di Leo all'omicidio di Nadia: a quel punto, Rosy si è avvicinata al suo nemico Costello.

Però dopo una finta alleanza, la donna tradirà la famiglia di camorristi napoletani, ed ora nella terza puntata di questa sera si troverà da sola contro tutti. In particolare, Rosy dopo aver denunciato il boss per i suoi affari con i siciliani è diventata una presenza scomoda nella vita di quest'ultimo. Però da un lato deve pensare a salvare la vita di suo figlio e dall'altro deve stare attenta a non essere uccisa.

Intanto, Leo sarà sempre più attratto dal potere e dalla ricchezza della famiglia Costello e quindi si rifiuterà di denunciare Nina, in quanto è follemente innamorato della ragazza.

Anticipazioni trama quarta puntata Rosy Abate 2

Secondo le ultime anticipazioni della quarta puntata del 4 ottobre, Leonardo Abate verrà arrestato con l'accusa di aver ucciso l'ispettrice Nadia Aversa e sarò trasferito nel carcere minorile di Nisida.

Il figlio dell'ex mafiosa subirà diverse minacce dagli uomini dei Costello e verrà ferito da alcuni uomini assoldati da Antonio Costello. Però Luca Bonaccorso entrerà in azione per salvarlo dalle grinfie del boss napoletano e portarlo a condurre una vita normale insieme a sua madre: quest'ultima proverà in tutti i modi a togliere Leo da questa situazione pericolosa e chiederà perfino aiuto alla sua acerrima nemica Regina.

Al momento non ci sono altre anticipazioni riguardo alle prossime due puntate della seconda stagione di Rosy Abate. Però non manca molto alla conclusione della serie televisiva e l'attesa cresce sempre di più per riuscire a scoprire quale sarà il destino di madre e figlio. Se la Regina di Palermo dovesse essere uccisa da Antonio Costello e se riuscirà a tenere il figlio della donna con sé. Però, se davvero l'uomo dovesse uccidere la donna, poi Leo potrebbe anche ribellarsi al boss e cercare vendetta per sua madre.

Ad ogni modo è ancora troppo presto parlare, queste sono soltanto ipotesi.