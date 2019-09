Katia Fanelli è stata una dei personaggi più chicchiarati della precedente edizione di Temptation Island. La riminese in queste ore ha presentato sui social la sua nuova fiamma, Giovanni Arrigoni. La fotonica aveva partecipato al docu-reality di Canale 5 in coppia con Vittorio Collina. Purtroppo una volta terminato il programma, i due hanno deciso di intraprendere due strade diverse. Mentre Katia al falò di confronto finale era intenta ad uscire col suo uomo, Collina ha deciso di chiudere la relazione.

Durante un nuovo confronto avvenuto a Uomini e Donne, la Fanelli si è dimostrata ancora innamorata del suo ex fidanzato. Quest'ultimo invece, ha già intrapreso una relazione con la single Vanessa Cinelli. Oggi per la fotonica di Temptation le cose sembrano essere cambiate.

Katia Fanelli tramite alcune Instagram Stories si è mostrata ai fan in compagnia di Giovanni Arrigoni. Il giovane è un volto conosciuto al piccolo schermo, perché ha partecipato a Temptation Island in veste di tentatore.

Durante l'esperienza della Fanelli nel reality, i due si erano già avvicinati scatenando la gelosia di Vittorio Collina, ma non era mai scoccata la scintilla. Oggi invece, tra Katia e Giovanni è scoppiata la passione. I due ex protagonisti di Temptation si sono mostrati ai fan in atteggiamenti complici.

A confermare la ritrovata serenità da parte di Katia Fanelli, ci ha pensato anche Cristina Incorvaia.

L'ex fidanzata di David ha pubblicato uno scatto della nuova coppia. Nello specifico Katia si trovava nel letto abbracciata a Giovanni, il tutto è stato commentato con una didascalia ironica della Incorvaia: "Scusate il disturbo". Non ci resta che augurare il meglio alla fotonica di Temptation Island insieme a Giovanni: se son rose fioriranno.

Cristina: duro scontro con il suo ex

Mentre Katia Fanelli ha archiviato la delusione d'amore ricevuta da Vittorio Collina, non va certo meglio per Cristina Incorvaia.

L'ex dama del Trono Over è stata protagonista di un duro scontro con il suo ex fidanzato, David Scarantino. Negli studi Elios l'ex coppia ha iniziato a battibeccare, lanciandosi delle accuse reciproche. Cristina riferendosi al suo ex fidanzato, lo ha accusato di voler sembrare sempre quello perfetto della situazione, pronto a giudicare tutti. Lo scontro tra i due si è infiammato ancora di più quando ha fatto il suo ingresso in studio Sammy, ovvero l'ex tentatore della Incorvaia.

Quest'ultimo ha evidenziato le grandi divergenze della coppia mostrate all'interno del reality dell'amore. Ad oggi va fatto presente che tra la coppia non c'è stato nessun segno di riappacificazione.