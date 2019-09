Ieri sera, lunedì 16 settembre, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip: gli ascolti che ha fatto registrare il reality, sono sulla falsa riga di quelli di una settimana fa. A differenza di quello che accadeva l'anno scorso, la seconda edizione del format Mediaset non riesce a far breccia nel cuore del pubblico, che non gli regala più del 17,18% di share.

Temptation non sfonda: Montalbano stravince ancora

La seconda edizione Vip di Temptation Island, sembra non riuscire a bissare il successo dell'anno scorso: entrambe le prime puntate del format condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, non hanno superato lo share del 20%, cosa che nel 2018 accadeva ogni settimana.

L'appuntamento che è stato trasmesso ieri, lunedì 16 settembre, è stato seguito da 2 milioni e 959mila spettatori; questo dato numerico, è in linea con quello ottenuto 7 giorni prima all'esordio (2 milioni e 949mila spettatori).

La serata che ha visto il doppio falò di confronto definitivo tra Damiano Er Faina e la fidanzata Sharon Macrì, ha fatto registrare uno share del 17,75%, in lieve calo rispetto al 18,16% della prima puntata.

La sfida a distanza che c'è stata nelle ultime due settimane tra Temptation e Il Commissario Montalbano (in replica), è stata vinta sempre dalla fiction di Rai Uno, che ha superato il muro dei 4 milioni di spettatori anche ieri sera.

Anticipazioni terza puntata, Temptation Vip: la Caldonazzo al falò

A non fare decollare la seconda edizione di Temptation Island Vip, sarebbero vari fattori: la conduzione poco incisiva di Alessia Marcuzzi, il cast formato da personaggi poco famosi e la scelta degli autori di puntare su Damiano Er Faina, uno youtuber che ha sempre criticato il reality.

Sebbene il viaggio nei sentimenti del romano sia durato poco meno di due puntate (ieri sera c'è stato il falò di confronto tra lui e la fidanzato Sharon), sono stati in tantissimi a protestare per la sua presenza nel format, tanto che alcuni importanti siti di Gossip hanno deciso di non dedicare neppure un contenuto multimediale a questa coppia.

Per provare a risollevare gli ascolti non eccellenti delle prime settimane, gli autori hanno pensato bene di contattare nuovi protagonisti da far subentrare a programma già iniziato: dopo Gabriele Pippo e Silvia, nel villaggio stanno per arrivare Alex Belli e Delia Duran.

Lunedì 23/09, inoltre, molto probabilmente il pubblico assisterà al faccia a faccia definitivo tra Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti; la showgirl, infatti, ha chiesto un falò immediato dopo aver visto l'ennesimo video nel quale il fidanzato si avvicinava pericolosamente alla giovane single Zoe.