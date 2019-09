"Ulisse: il piacere della scoperta" torna su Rai 1 nella prima serata di sabato 21 settembre. Il primo giorno di autunno, quindi, la programmazione del primo canale Rai propone una delle trasmissioni più amate dal pubblico televisivo che ha in Alberto Angela il suo storico timoniere. Il successo del programma, infatti, è sicuramente da attribuirsi agli interessanti contenuti che vengono proposti in ogni puntata, ma anche al garbo e all'affabilità con il quale sono presentati dal noto divulgatore.

Pochi giorni prima dell'inizio della trasmissione Alberto Angela uscirà anche nelle librerie italiane con il suo nuovo volume "Meraviglie, alla scoperta della penisola dei tesori".

La nuova edizione di Ulisse: Il piacere della scoperta

Sabato 21 settembre, a partire dalle 21:25, va in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova edizione di "Ulisse: Il piacere della scoperta".

Anche in questo nuovo ciclo di puntate Alberto Angela intratterrà i telespettatori con il racconto di celebri luoghi e di famosi personaggi italiani e internazionali.

La principale particolarità di questa trasmissione è che le scene vengono girate in esterna e quindi coinvolgono il pubblico da casa in un'esperienza che potrebbe essere equiparata ad una visita diretta del posto.

Un altro carattere distintivo di "Ulisse: Il piacere della scoperta" è poi dato dal fatto che la trasmissione affronta un argomento diverso in ogni puntata. La linea editoriale del programma spazia dalla storia all'archeologia, dalla scienza alla natura in vari appuntamenti capaci di tenere incollati i telespettatori davanti alla tv per un paio d'ore.

In totale, la nuova stagione del programma prevede la messa in onda di sei puntate. Ogni sabato la trasmissione dovrà fronteggiare la concorrenza opposta da "Amici Celebrities" in onda su Canale 5.

Il tema della prima puntata

La prima puntata della nuova edizione di "Ulisse: il piacere della scoperta" avrà come argomento Gerusalemme ai tempi di Gesù.

Il programma riparte quindi dal tempo in cui visse Gesù, del quale abbiamo la testimonianza più diretta dai Vangeli.

Al pubblico da casa verranno illustrati i maggiori siti dello stato di Israele, verranno descritti i personaggi principali dell'epoca quali Erode, Giovanni Battista, Ponzio Pilato e verrà raccontato come si svolse il processo che si concluse con la condanna a morte di Gesù.

Anche in questa nuova stagione del programma, sempre pronto a prestare la sua voce ai protagonisti delle storie raccontate, ci sarà il famoso attore Gigi Proietti .

Gli argomenti delle prossime puntate

Le altre puntate della nuova edizione di "Ulisse: il piacere della scoperta" saranno incentrate su personaggi storici, letteratura, storia e cinema.

In particolare, i temi dei prossimi appuntamenti saranno il genio Leonardo Da Vinci, la regina Maria Antonietta, Il romanzo Il Gattopardo, il personaggio di Ben Hur e il Quirinale.