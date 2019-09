Dopo aver letto la pioggia di insulti che ha ricevuto Serena Enardu al termine della prima puntata di Temptation Island Vip, sua sorella Elga ha deciso di scendere in campo per difenderla in modo concreto. Come racconta la stessa ragazza a "L'Unione Sarda", chiunque offenderà la concorrente del reality da qui alle prossime settimane, sarà querelato. L'ex tronista di Uomini e donne ha avuto parole dure anche per Giovanni Conversano che, solo pochi giorni fa, ha usato Instagram per lanciare frecciatine velenose alla persona con la quale è stato molti anni fa.

Elga vicina a Serena: 'Giustizia per la sua dignità'

È un'intervista molto dura quella che Elga Enardu ha rilasciato a "L'Unione Sarda" in questi giorni. A fronte della marea di offese che sua sorella Serena ha ricevuto dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, la ragazza ha deciso di esporsi per chiarire a cosa andranno incontro tutti quelli che continueranno a comportarsi male nei confronti della sua consanguinea.

"Querelo tutti. Voglio fare giustizia e difendere la sua dignità in tribunale", ha tuonato l'ex protagonista di Uomini e Donne sulle pagine del noto quotidiano. A chi sostiene che quelli espressi contro la concorrente del reality siano soltanto pareri di chi guarda la televisione e non approva il suo comportamento, Elga risponde: "Non sono manifestazioni di pensiero. È un abuso della parola, che ferisce come una coltellata.

Mia sorella è vittima di un'aggressione senza ragioni, davanti alla quale non posso restare indifferente".

La Enardu, inoltre, ha giustificato il pericoloso avvicinamento di Serena al single Alessandro nel villaggio: secondo lei, la compagna di Pago è libera di mettere alla prova la sua lunga relazione come meglio crede, senza per questo dover incorrere ad insulti e offese da parte di chi non la conosce.

Elga contro Giovanni Conversano

In merito alle parole poco carine che Giovanni Conversano ha detto su sua sorella mentre su Canale 5 andava in onda Temptation Island Vip ("Per lei basta che respirino, io l'ho sempre saputo che era così perciò l'ho lasciata"), Elga ha fatto sapere: "Ho provato ad ignorare le Stories di quel povero sfigato che cerca ancora visibilità grazie a Serena, sfrutta ogni situazione possibile".

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha anche detto che se il pugliese ha lasciato intendere che sua sorella l'ha tradito quando stavano insieme, la realtà dei fatti è un'altra: "È provato che il traditore è stato lui". Insomma, la seconda edizione Vip di Temptation è appena iniziata e già sono tante le discussioni nate tra i parenti di alcuni concorrenti e gli haters. Chissà cosa accadrà dopo che saranno mandati in onda in Tv gli sviluppi della conoscenza tra la fidanzatissima Serena e il tentatore Alessandro.