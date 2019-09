L'avventura di Er Faina a Temptation Island Vip potrebbe finire già lunedì prossimo: stando ad un'anticipazione che è stata data dagli addetti ai lavori sui social network, il criticato youtuber avrebbe anticipato il falò di confronto definitivo con la fidanzata. L'assenza di Damiano in un filmato nel quale tutti i protagonisti sono nel "pinnettu", ha portato tanti a pensare che Sharon accetterà il faccia a faccia con il compagno e che i due lasceranno, insieme oppure separati, il reality a pochi giorni dal suo inizio.

Er Faina assente nel 'pinnettu': per i fan è un'anticipazione

La prima puntata di Temptation Island Vip, si è conclusa con la richiesta di Er Faina di un confronto immediato con la compagna. Dopo aver sentito dire a Sharon che non è sicura del sentimento che prova per lui, il romano ha esortato Alessia Marcuzzi ad organizzare il falò definitivo da lì a poche ore.

La messa in onda è terminata prima che i telespettatori potessero scoprire se la ragazza ha accettato oppure no di lasciare anticipatamente il reality: nel promo dell'appuntamento di lunedì 16 settembre, infatti, si vede la giovane incerta sulla decisione da prendere.

Un video che è stato pubblicato su Instagram ieri pomeriggio, però, potrebbe aver già spoilerato la scelta della fidanzata dello youtuber. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, infatti, poche ore fa è stato caricato un filmato nel quale tutti i protagonisti maschili del cast stanno osservando delle immagini esclusive di Chiara Esposito in compagnia dei ragazzi single.

Se gli addetti ai lavori hanno messo in risalto la reazione di Simone Bonaccorsi a questo video, gli attenti fan di Temptation hanno notato qualcosa di molto più interessante: nel "pinnettu" non c'è Er Faina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

A supportare il più bello d'Italia in questo momento delicato, infatti, sono: Pago, i compagni di Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo, e la new entry Gabriele (il figlio di Pippo Franco, subentrato per sostituire Ciro Petrone).

Er Faina potrebbe lasciare dopo una sola puntata

Il particolare che hanno notato molti tanti fan di Temptation Island non è affatto irrilevante: l'assenza di Damiano nel "pinnettu", infatti, fa pensare ad un suo addio anticipato al programma.

Sapendo che la prima puntata si è conclusa con la richiesta del romano di un falò di confronto immediato con Sharon, in molti ipotizzano che quest'ultima abbia accettato e che lui non si sia fatto vedere più nel villaggio.

Questa, per il momento, resta soltanto un'ipotesi: non ci sono prove del fatto che lo youtuber e la compagna abbiano terminato il loro "viaggio nei sentimenti" a pochi giorni dal via.

Quest'indiscrezione, se fosse vera, supporterebbe la notizia che Alberto Dandolo ha diffuso ieri: Alex Belli e Delia Duran sarebbero stati contattati dalla redazione per entrare a far parte del cast a programma già cominciato.