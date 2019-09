La prima edizione di Amici Celebrities sta per esordire su Canale 5: il promo che ha divulgato Witty Tv in queste ore conferma che la prima puntata del talent-show sarà trasmessa sabato 21 settembre. In rete, inoltre, impazzano anche i nomi dei tre personaggi che commenteranno e voteranno le esibizioni dei Vip in gara: unica sorpresa, l'arrivo di Ornella Vanoni.

Amici torna in Tv il 21 settembre: la conferma è nel promo

Manca una settimana esatta al debutto su Canale 5 della prima edizione Vip di Amici: come ha confermato il promo che sta andando in onda in queste ore sulle reti Mediaset, la prima puntata del talent sarà trasmessa sabato 21 settembre.

Contrariamente a quello che sostenevano molti giornalisti, il format che vede scontrarsi due squadre composte da 6 Vip ciascuna, non farà compagnia al pubblico durante l'arco della settimana: gli addetti ai lavori, infatti, hanno deciso di far slittare la nuova edizione di Tu si que vales per lasciare spazio a questo programma che è una sorta di esperimento.

La notizia della collocazione al sabato sera di questa inedita versione di Amici, però, è soltanto l'ultima in ordine di tempo che i telespettatori stanno apprendendo in questi giorni.

Nei giro di pochissimo tempo, infatti, la gente da casa è stata messa al corrente dei nomi dei 12 concorrenti del cast, dell'identità dei direttori artistici dei Bianchi e dei Blu e anche della "staffetta" che ci sarà tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker alla conduzione.

Tra una settimana, dunque, su Canale 5 andrà in onda la puntata d'esordio di Amici Celebrities che, a differenza di quello che accade nella versione classica, non dovrebbe essere in diretta ma registrata pochi giorni prima.

Il cast di Amici Celebrities è al completo: svelata anche la giuria

Un'altra interessante anticipazione che è stata data oggi, 13 settembre, su Amici Celebrities è quella che riguarda la giuria che avrà il compito di commentare e votare le performance dei 12 concorrenti per circa 6 settimane. Gli addetti ai lavori, dunque, hanno svelato che a sedere dietro al bancone della giuria della prima versione Vip del talent-show, saranno: Platinette, Giuliano Peparini (che dovrebbe essere anche direttore artistico dell'intero format) e Ornella Vanoni.

Se i nomi dei primi due personaggi citati erano già stati accostati al programma nei giorni scorsi, quello della rossa cantante è una novità assoluta: dopo averla vista primeggiare in giuria a Ora o mai più su Rai Uno, dunque, la brava Ornella si prepara a fare altrettanto alla concorrenza.

A guidare i Bianchi e i Blu saranno gli ex allievi Giordana Angi e Alberto Urso, mentre a sfidarsi fino all'elezione del vincitore saranno; Joe Bastianich, Francesca Manzini, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Cristina Donadio, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Raniero Monaco di Lapio, Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano.