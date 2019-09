Oggi, 16 settembre 2019, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne. Maria De Filippi ha dedicato lo spazio al Trono over, invitando due delle coppie più seguite della trasmissione. Si tratta di Ida e Riccardo e Sossio ed Ursula. inoltre, sono stati presentati nuovi cavalieri interessati a Gemma Galgani che, questa estate, ha confermato il suo status di single. Un momento di ironia ed ilarità è arrivato quando Tina Cipollari ha ammesso di essere molto ingrassata ma di voler mettersi d'impegno per dimagrire entro Natale, promettendo ai telespettatori ed a Maria De Filippi di pesarsi ogni settimana per monitorare i suoi progressi.

Verso fine puntata, Gemma e Barbara De Santi hanno avuto una violenta lite, nella quale la Galgani ha accusato la De santi, che di professione fa la maestra, di prendere lo stipendio senza lavorare. Barbara, inviperita, le ha risposto che vorrebbe vedere la sua pensione.

Trono Over: Ida volta pagina con un altro uomo

Nella prima puntata di Uomini e Donne in onda oggi 16 settembre su canale 5, Ida e Riccardo hanno commentato gli ultimi sviluppi sulla loro relazione.

A prendere la parola è stata Ida, che ha raccontato di essere riuscita anche grazie a suo figlio a dimenticare finalmente la storia con Riccardo. Ida Platano ha anche una nuova frequentazione con un ragazzo che faceva parte di Temptation Island. Riccardo è sembrato quasi avere nostalgia dalla storia d'amore con la ex fidanzata, come hanno fatto notare sia Tina che Gianni Sperti. i fan però sono stati contenti nel vedere una nuova luce sul viso della Platano. Ida dunque si è detta pronta a voltare definitivamente pagina e a vedere come andranno le cose con la sua nuova conoscenza.

Sossio e Ursula in attesa del primo figlio

In studio sono poi entrati Sossio Aruta e Ursula, in attesa del loro primo figlio. I problemi tra i due non sembrano essere finiti, nonostante la gravidanza della domma. Sossio ha detto di avere spesso delle discussioni con la sua compagna, soprattutto in merito a questioni di gelosia. i due però continuano la storia d'amore a gonfie vele e sono impazienti di vedere per la prima volta il loro bambino.

A tal proposito, Barbara De Santi ha commentato il viso commosso di Gemma Galgani, facendo notare che la dama non stesse realmente piangendo e dunque stesse fingendo. Barbara De Santi durante la puntata di oggi del Trono Over ha inoltre accusato Gemma di fare la vip sui social, non concedendo le foto alla gente che la incontra per strada.

Gemma attacca Barbara a Uomini e Donne: 'Non lavori e prendi lo stipendio'

Gemma ha respinto tutte le accuse, dicendo addirittura di aver raccolto delle pesche ad una signora che aveva fatto la spesa e alla quale era caduto il sacchetto.

Successivamente i toni si sono scaldati. Gemma ha accusato Barbara De Santi: ''Tu prendi lo stipendio anche se non lavori'', alludendo al fatto che la De Santi, nonostante abbia un lavoro, venga comunque a Uomini e donne. la reazione della De Santi è stata molto dura e ha replicato a Gemma dicendo che, nello stesso tempo, anche lei vorrebbe vedere la pensione che percepisce, visto che ha 70 anni. Il litigio tra Gemma e Barbara continuerà nella prossima puntata di Uomini e Donne over, che dovrebbe essere trasmessa nei prossimi giorni su Canale 5.