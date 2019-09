Lunedì 9 settembre andrà in onda la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, ma sono già giunte le prime interessanti anticipazioni dal villaggio della Sardegna che ospita le sei coppie protagoniste del reality. Secondo quanto riportato dal IlVicolodelleNews, durante la seconda registrazione del trono classico di Uomini e Donne la conduttrice Maria De Filippi ha annunciato che una coppia ha già lasciato il gioco dei sentimenti e che sono già giunti dei sostituti.

Il tutto si sarebbe svolto in pochi giorni: dagli spezzoni mandati in onda al dating show non è improbabile che siano Serena e Pago ad aver già detto addio al docu-reality.

Una coppia lascia: si tratta di Serena e Pago?

Per una coppia il viaggio dei sentimenti è stato repentino e con risvolti inaspettati: se Alessia Marcuzzi ci ha rivelato che tanti saranno i colpi di scena a cui i telespettatori potranno assistere, la De Filippi ha mostrato alcune clip di Temptation Island Vip in anteprima.

L'attenzione è stata posta su Serena Enardu e il fidanzato Pago. La coppia, che sta insieme da sei anni, potrebbe essere entrata in crisi dopo l'avvicinamento dell'ex tronista di Uomini e Donne al tentatore Alessandro.

Un video postato sulla pagina Instagram ufficiale del reality aveva mostrato Serena intenta a creare un rapporto di complicità con il single, poi i video mostrati ieri, sempre secondo le anticipazioni, vedrebbero la donna disperata in lacrime.

Proprio per questa ragione, si è subito pensato che la coppia che ha lasciato il gioco fosse proprio quella composta dalla Enardu e del cantautore, soprattutto dopo che Pago è apparso già sui social con una frecciatina che pare essere indirizzata alla sua (ex?) fidanzata.

Il figlio di Pippo Franco e la fidanzata sono i sostituti

Maria De Filippi, poi, ha voluto aggiungere un ulteriore particolare: a sostituire la coppia che ha lasciato sono arrivati Gabriel, figlio di Pippo Franco, e la fidanzata.

A quanto pare le new entry si sono subito fatte notare, avendo stretto da subito legami pericolosi con tentatori e tentatrici. Infine, gli spoiler si sono concentrati su Anna Pettinelli e compagno: la speaker radiofonica, che non ha mai nascosto la sua forte gelosia, non avrebbe per nulla gradito il modo di fare del fidanzato con una delle single del villaggio.

Insomma, in pochi giorni ne sono successe di tutti i colori, per cui l'attesa nei fan del programma non può che crescere di ora in ora.

In ogni caso tutte le curiosità verranno soddisfatte a breve e presto si saprà se Serena ha eliminato i blocchi di cui lei stessa parlava proprio grazie al tentatore Alessandro o se la coppia ad aver intrapreso una strada 'dissestata' è stata un'altra.