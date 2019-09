Fanno sempre discutere Fedez e l'influencer Chiara Ferragni: la coppia è molto attiva sui social e l'ultimo post che ha fatto scatenare i fans e gli haters online risale a pochi giorni fa, quando per festeggiare il loro anniversario di matrimonio hanno deciso di trascorrere qualche giorno a Portofino. Peccato che questa volta non sia andato a genio il look scelto dalla giovane Ferragni e molte sono state le critiche per le trasparenze dell'abito scelto dalla ragazza.

Oggi la coppia si fa parlare di sé per una vicenda che riguarda in particolar modo Fedez, che a causa di una scelta di look azzardata si è ritrovato con dolorosissime vesciche ai piedi.

Fedez e la scelta del look sbagliato: deve comprare i cerotti

In occasione della 76^ Mostra del Cinema di Venezia, Fedez e Chiara Ferragni hanno sfilato sul red carpet del Lido per la presentazione del documentario Chiara Ferragni - Unposted.

Attento al proprio look, in particolar modo in questo evento, il rapper ha deciso di non indossare i fantasmini onde evitare di farli sbucare fuori da quelle scarpe di classe ed eleganti scelti per questa occasione speciale. La scelta, però, si è rivelata sbagliata: Fedez, infatti, per lo sfregamento del tallone contro il cuoio delle splendide scarpe si è ritrovato pieno di vesciche. Dal red carpet, dunque, è dovuto poi andare a comprare i cerotti per alleviare il dolore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Fedez

Nonostante la presenza alla kermesse per la giovane coppia sia stato da favola, il rapper ha poi commentato lo spiacevole episodio sul proprio Instagram, mostrando le vesciche sui piedi: "Racconto di guerra: vesciche tallone sinistro, vesciche tallone destro, vesciche ovunque". Sempre sulle sue Instagram Stories mostra quanti cerotti ha dovuto utilizzare per porre fine al dolore e rimediare ad una scelta di look errata.

Chiara Ferragni: demolito dalle critiche il documentario presentato a Venezia

Nel frattempo, la bella Ferragni si gode il successo tra i suoi fan del documentario Chiara Ferragni - Unposted, che però sembra non essere piaciuto molto alla critica. Il film sarà nelle sale il 17, 18 e 19 settembre e dopo uscirà su Amazon Prime Video, ma nel frattempo sono molti i commenti negativi. Viene infatti definito un film "un’agiografia monocorde e monodimensionale" in cui viene dipinto solo il lato bello dell'influencer.

A far discutere è anche la reazione di Chiara sui social dopo aver visto il film: "Un momento di svolta nella mia vita, volevo documentare la felicità di questo momento" ha detto Chiara in un video postato sui social. Nonostante la sua fama ed il successo raggiunti, gli haters non smettono di farsi sentire.