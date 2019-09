Ha preso ufficialmente il via la seconda edizione di Temptation Island Vip: durante la serata di ieri, lunedì 9 settembre, i telespettatori hanno conosciuto meglio le sei coppie protagoniste e non sono mancati da subito i colpi di scena. Alessia Marcuzzi, al timone del reality, ha poi annunciato che una grossa novità ci sarà durante la seconda puntata: succederà qualcosa che finora non è mai successa: molto probabilmente la conduttrice si riferisce all'ingresso di una nuova coppia che sostituirà Ciro Petrone e la fidanzata che hanno già lasciato il gioco.

Marcuzzi: 'Qualcosa mai successo prima'

'Succederà qualcosa che non è mai successa a Temptation Island Vip': con queste parole Alessia Marcuzzi ha salutato il pubblico sul finire della prima puntata del reality. Le immagini poi hanno mostrato l'arrivo di una nuova coppia: era stata già Maria De Filippi, durante la registrazione di Uomini e Donne a confermare che due protagonisti avrebbero lasciato il reality ma al loro posto sarebbero giunti dei sostituti.

All'inizio si era creduto che a lasciare sarebbero stati Serena Enardu e Pago, vista la vicinanza dell'ex tronista al tentatore Alessandro, ma così non è stato.

Ciro Petrone, infatti, non ha resistito alla lontananza dalla fidanzata e, infrangendo le regole del programma,è corso nel villaggio delle ragazze. Federica, così, suo malgrado ha dovuto rinunciare a questa esperienza e la coppia, come richiesto da Alessia, ha dovuto allontanarsi dal villaggio. 'Arriverà qualcuno che cambierà gli equilibri del programma', ha poi continuato la conduttrice che ha preso il posto di Simona Ventura.

Coppie in crisi e falò di confronto

Circola in rete il nome di Gabriel, il figlio di Pippo Franco, e della fidanzata, ma la conferma ufficiale arriverà solo durante la seconda puntata del programma, che si concentrerà anche sul rapporto di coppia già in crisi di Serena e Pago, ma anche quello di Nathalie Caldonazzo e del fidanzato Andrea, il quale sembra aver trovato già un feeling speciale con una delle tentatrici.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti per tenere vivo l'interesse dei telespettatori.

Ma non è tutto: il pubblico scoprirà se Sharon ha accettato il falò di confronto con Damiano detto Er Faina. La fidanzata della star del web, infatti, si è lasciata andare durante la sua esperienza e ciò ha mandato in crisi Damiano, il quale non ha più resistito richiedendo un confronto anticipato, rispetto ai 21 giorni previsti dal programma.

Tanti i punti interrogativi che attendono una risposta: il web si è già scatenato nell'attesa di conoscere quali delle coppie uscirà dal programma più forte di prima.