La puntata di Un posto al sole, trasmessa su Rai3 ieri 9 settembre, ha suscitato grandi emozioni in occasione del confronto tra la piccola Mia e Andrea. Chiusi in bagno, i due inquilini della Terrazza hanno parlato della scoperta riguardante Carla e delle motivazioni che l'hanno spinta ad abbandonare la famiglia. Anche forte della bravura della giovanissima Ludovica Nasti, la discussione è stata profonda, lasciando presagire ad una possibile svolta nello stato d'animo della bambina.

Riuscirà ad accettare l'operazione alla quale si è sottoposto il padre? Stando a quanto riportano le anticipazioni relative alle prossime puntate, Mia continuerà ad essere molto provata dalla verità sulla sua famiglia tanto da scappare di casa. Inevitabile l'apprensione tra gli abitanti di Palazzo Palladini, fino al positivo epilogo che caratterizzerà le puntate in onda la prossima settimana, dal 16 al 20 settembre.

Un posto al sole anticipazioni: grande apprensione per la sparizione di Mia

Occhi puntati sulle sorti di Mia nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3.

Secondo quanto riportano le anticipazioni relative al 10 settembre, infatti, Alex verrà raggiunta dalla telefonata della madre, che per giorni aveva tentato di contattare senza risultati. Il confronto tra madre e figlia sarà molto duro e verrà ascoltato proprio da Mia, che ne risulterà comprensibilmente sconvolta. Da qui alla sparizione, il passo sarà breve.

Proprio nel giorno in cui Alex riceverà finalmente una buona notizia dallo studio grafico, la sua sorellina infatti prenderà una decisione inaspettata e se ne andrà di casa.

Grande sarà l'apprensione di tutti per la sua assenza e le ricerche partiranno subito. Insieme ad Alex, anche Vittorio e Franco scenderanno in campo nella speranza di trovare Mia il primo possibile. Ma il loro compito sarà più complicato del previsto.

Trame UPAS dal 16 al 20 settembre: Mia torna a casa

Come si evolverà la questione relativa alla piccola Mia nelle successive puntate? Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti la settimana dal 16 al 20 settembre segnalano il positivo epilogo nella sparizione della bambina.

Già da lunedì prossimo, infatti, la sorellina di Alex farà ritorno a casa e sarà accolta dall'affetto sincero di tutti gli abitanti della Terrazza.

Ma i problemi non saranno affatto finiti. Carla, infatti, continuerà a fare pressioni per poter parlare con la figlia e cercare di spiegarle le ragioni delle sue azioni. Ma se Alex accetterà di rivedere la madre per un confronto con lei, ben diverso sarà lo stato d'animo di Mia che ancora non riuscirà a decidere se incontrare Carla come quest'ultima vorrebbe.

E i problemi non si esauriscono qui: Alex, infatti, rischierà di scoprire i trascorsi di Vittorio e Alex, quando l'estrosa ragazza si presenterà alla radio.