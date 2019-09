La prima puntata di Temptation Island Vip 2 è andata in onda ieri 9 settembre su Canale 5, segnando già diverse sorprese per una stagione che si annuncia come particolarmente movimentata. Insieme all'annuncio delle sei coppie che hanno iniziato il viaggio nei sentimenti, infatti, ha avuto luogo la fuga disperata di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. Gesto che è costato la squalifica per lui e la fidanzata Federica Caputo, costretti ad abbandonare il programma a pochi giorni dall'inizio delle riprese.

Non tutti i fan di Temptation Island ieri hanno avuto la possibilità di seguire l'appuntamento con il docu-reality targato Maria De Filippi. A loro verrà concessa oggi 10 settembre un'altra opportunità, con la replica che verrà trasmessa su un'altra rete Mediaset sempre in prima serata.

Temptation Island Vip in replica: oggi su La 5

Chi non ha potuto vedere ieri sera la prima puntata di Temptation Island Vip 2 o semplicemente desidera visionarla per la seconda volta, oggi 10 settembre potrà sintonizzarsi su La 5 a partire dalle ore 21:05.

Nel canale al numero 30 del digitale terrestre, Alessia Marcuzzi presenterà le sei coppie e i loro primi passi nei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate nel resort di Santa Margherita di Pula. Fin dall'inizio, qualche fidanzata si metterà alla prova, avvicinandosi a dei tentatori. Sarà questo il caso di Serena Enardu, che sorprenderà Pago lanciandosi con delle dichiarazioni intime sul loro rapporto.

Anche Chiara Esposito non si tirerà indietro, ragione per cui il suo comportamento deluderà fin dai primi giorni il suo Simone Bonaccorsi. Ma il vero protagonista della serata sarà Ciro Petrone, che raggiungerà la sua Federica dopo una lunga fuga. Tale gesto però gli costerà la permanenza nel programma, dato che la coppia verrà eliminata per non avere rispettato il regolamento.

Ascolti in calo rispetto alla scorsa edizione

La replica di Temptation Island Vip 2 di oggi 10 settembre su La 5 sarà l'occasione per avvicinare altri telespettatori ad uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di Canale 5.

L'esordio ha parzialmente deluso le aspettative dal punto di vista dei dati Auditel, che si sono attestati al di sotto della scorsa edizione condotta da Simona Ventura. Ieri sera, infatti, sono stati 2.949.000 i telespettatori davanti ai teleschermi pari al 18,16% di share. Nel 2018, invece, la percentuale era stata del 19,85% corrispondente a 3.449.000 persone. A parziale giustificazione di questo calo, va precisato che ieri 9 settembre, Rai 1 ha deciso di ricorrere alle 'maniere forti' per battere la concorrenza, trasmettendo le repliche de Il Commissario Montalbano.

Non a caso la fiction cult ha totalizzato, in replica, 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share.