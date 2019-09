Dal profilo Instagram ufficiale di Temptation Island Vip arrivano le prime anticipazioni sulla 2^ edizione del reality dedicato ai sentimenti, con protagonisti i personaggi famosi. In particolare, il video postato ha come protagonista la bella Serena Enardu: la fidanzata di Pago si sta avvicinando al tentatore Alessandro. La prima domanda che sorge spontanea è: come reagirà il suo fidanzato?

Anticipazioni Temptation Island Vip: Serena vicina a un single

Manca sempre meno alla messa in onda di Temptation Island Vip: tra i protagonisti della 2^ edizione c'è la coppia formata da Serena Enardu e Pago.

L'ex tronista di Uomini e Donne vuole dare una scossa al suo rapporto con il cantautore, come lei stessa ha dichiarato durante il video di presentazione della coppia. Serena sta facendo di tutto per mettere alla prova la sua relazione: a dimostrarlo è il primo video spoiler che i fan hanno potuto visionare sui social ufficiali del programma. La giovane si sta avvicinando molto al tentatore Alessandro e non è ben chiaro se il single riuscirà a mettere in crisi la relazione della Enardu.

Serena ha trovato una certa complicità con Alessandro: durante la sfilata di moda, tenutasi all'interno del villaggio, l'ex tronista ha dato un punteggio di "11" al single; ma non è tutto, perché poi ha fatto delle confidenze al giovane con il quale ha stretto un rapporto speciale. La Enardu ha affermato, mentre si trovava in spiaggia con il tentatore, di avere intenzione di superare tutti i suoi blocchi.

Infine il video si è concluso con Alessandro che prende in braccio Serena e cerca di buttarla in acqua.

Come prenderà Pago la vicinanza fisica, ma soprattutto il feeling mentale, che si è creato tra la sua fidanzata e il single? Quel che è certo è che Serena, alla quale la sorella gemella Elga ha fatto una bella dedica prima della partenza per Temptation Island Vip, non ha intenzione di vivere la sua esperienza nel villaggio delle fidanzate in sordina.

Serena pronta a mettersi in gioco

Chi segue da anni Uomini e Donne ricorderà bene che Serena è sempre stata una donna dal carattere forte e ancora adesso è così. Le prime immagini che giungono dalla Sardegna sottolineano la forza d'animo della Enardu, che vuole trarre il massimo da questo viaggio nei sentimenti. In attesa di vedere di più, i fan sperano di avere altre anticipazioni succulente sui social: magari, a breve verranno messi al corrente della reazione di Pago a queste immagini, che di certo non gli faranno piacere.

Alessia Marcuzzi, conduttrice del docu-reality, avrà un bel da fare durante i falò. I colpi di scena saranno sicuramente i protagonisti principali del programma, che con i suoi personaggi più o meno famosi non mancherà di tenere i telespettatori legati allo schermo.