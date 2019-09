La partecipazione di Damiano Coccia detto Er Faina a Temptation Island Vip sta facendo molto discutere. In queste ultime ore è stato Sossio Aruta ad attaccare il 31enne romano.

Damiano e Sharon Macrì hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti, ma i telespettatori fin da subito non hanno apprezzato l'approdo dello youtuber al docu-reality di Canale 5. Questi, infatti, prima di entrare nel cast della trasmissione, ha spesso attaccato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra i numerosi volti noti del piccolo schermo che si sono scagliati contro Er Faina, di recente si è aggiunto proprio Sossio, il quale ha pubblicato sui social network un video nel quale ha imitato con fare canzonatorio proprio Damiano. L'ex cavaliere del Trono Over non ha risparmiato frecciatine al vetriolo all'influencer capitolino: "Alla fine c’è l'hai fatta. A Temptation Vip. Vip de che?". Il 48enne campano, infatti, ritiene che Coccia sia diventato popolare esclusivamente per aver insultato diversi personaggi popolari: "Compreso il sottoscritto e Barbara D'Urso".

Successivamente Aruta ha ironizzato sull'aspetto fisico del concorrente romano, sottolineando anche che farebbe bene ad esprimersi in italiano quando si trova in televisione e non soltanto in romanesco. Inoltre, con fare provocatorio, gli ha consigliato di terminare da single il suo percorso a Temptation Island Vip: "Così poi vai da Maria De Filippi a Uomini e Donne".

Nel corso del suo sfogo, l'ex protagonista di Campioni ha chiamato in causa altri volti noti al grande pubblico.

Ad esempio ha menzionato Pamela Prati, ritenendo che si sia inventata la storia del falso matrimonio con Mark Caltagirone per avere un pizzico di visibilità in più, ma anche l'ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo.

L'accusa di Sossio Aruta

Uno dei passaggi più importanti del video postato da Sossio Aruta è quello in cui ha evidenziato come Er Faina si sia fidanzato con Sharon Macrì da soli sei mesi, ovvero poco prima della sua partecipazione al reality-show condotto da Alessia Marcuzzi.

Il calciatore, infatti, ha insinuato che possa trattarsi di una storia d'amore falsa, avviata solo per poter essere scelto come concorrente del programma delle tentazioni.

Ovviamente ci teniamo a sottolineare che questo è il pensiero di Sossio Aruta. Ad ogni modo, solo i fatti e il tempo potranno dimostrare se i sentimenti che condividono Damiano e Sharon sono reali. Ricordiamo, intanto, che proprio Coccia, dopo aver visto un filmato della fidanzata nel villaggio delle tentazioni, ha deciso di chiedere subito un falò di confronto.

Damiano in lacrime: il web non crede al lato 'umano'

Durante la prima puntata di Tempation Island Vip, al momento della divisione delle coppie, Damiano Er Faina è scoppiato in lacrime. Il giovane ha spiegato alla conduttrice di non sopportare di vedere la sua donna piangere, poiché lui fa sempre il massimo per renderla felice e sorridente.

Nonostante lo youtuber abbia mostrato fin da subito un lato di sé più umano, il web non gli ha risparmiato ulteriori critiche.

Infatti diversi utenti dei social network ritengono che questo sia stato un tentativo della produzione per rendere più simpatico il concorrente romano agli occhi del pubblico, provando così a mettere a tacere tutte le polemiche che si sono susseguite in queste ultime settimane.