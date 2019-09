Giovedì 12 settembre torna in onda su Rai 1 Un passo dal cielo 5 dopo due anni di pausa dalla quarta stagione. Daniele Liotti tornerà ad interpretare il forestale Francesco Neri accanto a Pilar Fogliati (Emma), Enrico Iannello (il commissario Vincenzo Nappi) e Rocio Munoz Morales (Eva). Inoltre nella quinta stagione subentreranno nuovi personaggi che sconvolgeranno la vita dei protagonisti, come ad esempio Ingrid Moser interpretata da Serena Autieri.

Tra i 'vecchi' personaggi ritroveremo Matteo Martari nei panni del maestro Albert, il capo della setta Deva che nella quarta stagione aveva assassinato la moglie di Francesco. L'uomo riceverà in carcere la visita di Emma la quale in Un passo dal cielo 4 era rimasta abbastanza affascinata dal maestro prima di capire chi fosse Albert realmente. Cosa nasconderà la giovane?

Un'altra novità di Un passo dal cielo 5 è che, diversamente dalle stagioni precedenti, non ci sarà un caso diverso da risolvere ad ogni puntata.

Quest'anno, infatti, i nostri protagonisti concentreranno la loro attenzione nella risoluzione di un giallo che li terrà occupati dal primo all'ultimo episodio. Inoltre ci saranno delle scene ambientate durante l'inverno e quindi vedremo il paesino di San Candido ricoperto di neve.

La paternità al centro della trama

Vari personaggi di Un passo dal Cielo 5 si ritroveranno ad affrontare la tematica della paternità.

Lo stesso protagonista, pieno di sensi di colpa per la morte del suo unico figlio, scoprirà che da qualche parte c'è un bambino di cui potrebbe essere il padre. Come annunciato dagli spoiler mandati in onda dalla Rai, l'uomo troverà molti ostacoli prima di poter scoprire quale sia la verità. Nappi infatti dirà al forestale che non ci sono elementi per poter richiedere il test del dna in quanto l'unico indizio è dato dal nome del minore, nome che la moglie di Francesco avrebbe voluto dare ad un loro eventuale secondo figlio.

Questa vicenda avvicinerà molto il forestale e il commissario che stringeranno una forte amicizia dato che anche quest'ultimo si ritroverà ad essere padre.

Vincenzo ed Eva diventeranno genitori della piccola Carmela ma il rapporto tra i due, dopo la nascita della bambina, entrerà in crisi. Entrambi dovranno prendere coscienza e abituarsi al nuovo ruolo di genitori ma incontreranno diversi ostacoli lungo il cammino.

Inoltre Nappi si ritroverà a condividere il suo appartamento con una nuova forestale e con la nipote adolescente, evento che mette ulteriormente in difficoltà la relazione tra lui ed Eva. Il rapporto tra il commissario e la modella entra in crisi in ogni stagione della fiction: riusciranno anche questa volta a risolvere i loro problemi e a tornare insieme?