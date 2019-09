La presenza di Damiano Er Faina nel cast di concorrenti di Temptation Island Vip continua a scatenare delle accese polemiche in rete e sui social. In molti hanno scelto di boicottare la presenza di Damiano nel reality show, proprio come se non ci fosse e in queste ore è arrivato il duro attacco anche da parte di Sossio Aruta, ex volto di Uomini e donne che si è scagliato duramente contro Er Faina, dedicandogli una diretta Instagram, dove lo ha anche insultato a suon di 'cog...'.

Sossio si scaglia contro Er Faina e la sua partecipazione a Temptation island Vip 2

Nel dettaglio, Sossio ha esordito rivolgendosi direttamente a Damiano e dicendo che alla fine ce l'aveva fatta ed era riuscito a partecipare a Temptation island, seppur nella versione 'Vip'.

E proprio a tal proposito, Sossio si chiede: 'Ma Vip de che?', in merito al fatto che Damiano non ha tutta questa popolarità tale da essere definito un volto noto dello spettacolo.

Secondo Sossio, infatti, Faina è famoso soltanto perché sui social ha insultato mezza Italia, compreso lui ma anche Barbara D'Urso che più volte è stata tirata in ballo nelle sue stories con tanto di termini decisamente poco felici nei confronti di una donna.

'Ma non ti vergogni?' prosegue Sossio Aruta nel suo duro sfogo su Instagram proseguendo poi con 'Er monnezza, er cog....'. Come se non bastasse, l'ex volto di Uomini e donne ha messo anche in discussione la veridicità della partecipazione di Damiano al reality show condotto da Alessia Marcuzzi. 'E ora sei fidanzato da sei mesi? Coincidenza', dice Sossio il quale non vede di buon occhio il fatto che Er Faina si sia 'accasato' proprio a pochi mesi di distanza dall'inizio della seconda edizione del reality show di Canale 5.

Le accuse di Sossio Aruta contro Damiano Er Faina

'La prima che passa ti sei fidanzato', ha detto Sossio, il quale poi ha voluto dare anche un suo consiglio 'personale' a Damiano. E così, ecco che gli ha detto di uscire da single dal villaggio delle tentazioni di Temptation island Vip, così da poter sperare di essere poi tra i volti fissi di Uomini e donne.

Come reagirà Er Faina a questo attacco nel momento in cui lascerà il programma Mediaset?

In attesa di scoprirlo, la sua avventura nel reality prosegue e nel corso delle prossime puntate lo si vedrà addirittura in lacrime per la sua fidanzata che non è del tutto indifferente ai vari tentatori che circolano all'interno del villaggio delle tentazioni. Come terminerà la loro avventura? I due usciranno insieme dal programma oppure li vedremo dirsi addio e magari Damiano sbarcherà per davvero a Uomini e donne?

Tutto si scoprirà nel corso delle prossime settimane.