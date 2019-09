È un periodo di grandi cambiamenti quello che stanno affrontando le telenovelas Una vita e Il Segreto nella loro programmazione serale e pomeridiana. A partire dallo scorso martedì le due serie iberiche hanno trovato spazio nella prima serata di Rete 4, lasciando inevitabilmente il punto interrogativo in merito al palinsesto del sabato sera che per tutta l'estate ha visto come protagonista la sola Una Vita.

Essa verrà confermata anche sabato 21 settembre? Insieme a lei ci sarà anche Il Segreto? Non sono buone le notizie a tal proposito, visto che dal prossimo weekend la rete Mediaset non si dedicherà più alle vicende di Acacias 38 nel giorno pre-festivo. Le piacevoli novità, invece, arrivano dall'orario pomeridiano su Canale 5, che aprirà la porta alle storie d'amore anche il sabato e la domenica, proprio come accaduto la scorsa settimana.

Una Vita non ci sarà più il sabato sera

L'appuntamento con il serale di Una Vita sarà ridotto ad un solo giorno alla settimana. La conferma arriva dalla guida tv di Mediaset che non riporta più le vicende di Acacias 38 nella programmazione del sabato sera su Rete 4. Al suo posto andrà in onda Don Camillo per evitare la dispersione di audience nella data dell'esordio di Amici Celebrities su Canale 5.

Il martedì resterà dunque il giorno da segnare sul calendario per continuare a seguire le vicende delle due serie iberiche anche dopo cena: Il Segreto verrà trasmesso a partire dalle ore 21:30 circa e successivamente sarà la volta di Una Vita, che esordirà alle ore 22:30 circa. Per quanto riguarda, invece, il palinsesto pomeridiano, esso risulta confermato per sette giorni su sette anche nell'ultimo weekend di settembre.

Gli orari del sabato e della domenica

Con il ritorno di Verissimo nella programmazione di Canale 5 del sabato, la scorsa settimana anche soap e telenovelas hanno ripreso il loro posto nel palinsesto pre-festivo. Lo stesso accadrà il 21 settembre quando Beautiful comincerà alle ore 13:35 e sarà seguito da Una Vita alle ore 14:35. Alle ore 15:15 toccherà a Il Segreto che proseguirà fino alle ore 16:10, lasciando poi alla parola al format condotto da Silvia Toffanin.

Diversi rispetto alla scorsa settimana, saranno invece gli orari della domenica pomeriggio dato che dal 22 settembre tornerà Domenica Live. In tale data, Beautiful esordirà alle ore 14:10 circa, seguito da Una Vita dalle ore 14:25. Saranno più di due le ore dedicate agli abitanti di Acacias 38 che proseguiranno fino alle ore 16:30 circa, quando verranno sostituite da Il Segreto. La prima puntata stagionale di Domenica Live, come sempre condotto da Barbara d'Urso, avrà inizio alle ore 17:25 circa.