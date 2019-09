Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo non hanno perso l'occasione per attaccare una persona che in passato non gliele ha di certo mandate a dire: Maria De Filippi. Dopo aver assistito alla discussione animata tra la conduttrice e Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities, i due ex di Uomini e donne hanno usato Instagram per schierarsi dalla parte del romano: secondo la ragazza, in particolare, la padrona di casa ha esagerato ad alzare i toni, mancando di rispetto ad un essere umano.

Teresa: commento piccato sullo scontro De Filippi-Bisciglia

Da sabato scorso non si parla d'altro: Maria De Filippi ha discusso animatamente con Filippo Bisciglia, che aveva osato mettere in dubbio l'operato della redazione di Amici Celebrities. La presentatrice non ci ha pensato due volte a tirare fuori le unghie per difendere le tantissime persone che lavorano dietro le quinte dei suoi programmi, arrivando ad attaccare il romano, con il quale ha un rapporto di grande amicizia da parecchi anni.

Tra i tanti che hanno usato i social network per commentare questa inaspettata lite, spiccano due persone che di recente hanno palesato il pensiero poco carino che hanno su molti collaboratori della conduttrice Mediaset. Teresa Cilia, per esempio, ha scelto Instagram per rendere pubblico il suo parere sullo scontro che c'è stato qualche giorno fa tra la padrona di casa del talent e il concorrente della "Squadra Bianca": "Ormai in Tv si vede di tutto e di più".

"Le persone non si trattano in questo modo, bisogna avere più rispetto, a prescindere dal torto e dalla ragione", ha fatto sapere la siciliana nello sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore. Sebbene non l'abbia scritto palesemente, è chiaro che la ragazza si riferiva a Maria e alle parole che ha usato per zittire Filippo l'altra sera. Si sa, infatti, che l'ex tronista di Uomini e Donne ha più di un sassolino da togliersi dalla scarpa dopo che la De Filippi l'ha punzecchiata durante una recente registrazione del dating-show.

La battuta di Salvatore su Amici

Anche Salvatore Di Carlo ci ha tenuto a dire la sua sulla lite che Maria De Filippi ha avuto con Bisciglia durante la seconda puntata di Amici Celebrities.

Il siciliano, attraverso una Instagram Stories, ha commentato lo scontro che stava andando in onda su Canale 5 con queste parole: "Filippo è stato diffidato in diretta Tv".

La battuta che il ragazzo ha fatto sui social network, è un chiaro riferimento alla diffida che sua moglie Teresa avrebbe ricevuto da Mediaset nelle scorse settimane: se la Cilia non ha portato avanti la battaglia contro l'autrice Raffaella Mennoia, sarebbe soltanto a causa del veto che Mediaset le avrebbe imposto prima di far partire querele e denunce.