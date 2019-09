Lo scorso venerdì i telespettatori di Un posto al sole erano rimasti con il fiato sospeso dopo avere assistito al confronto finale tra Vittorio e Alex. Lui, notando la stranezza nella fidanzata, le aveva chiesto cosa fosse successo e la puntata si era interrotta prima della sua risposta. Arriverà finalmente il momento della verità tra loro? Chi pensa che la sorella di Mia troverà la forza di chiamare in causa il tradimento appena scoperto, purtroppo rimarrà deluso.

Forse per i troppi problemi affrontati in questo periodo, Alex preferirà restare in silenzio sulle cause della sua stranezza anche se potrebbe giungere comunque ad un'importante decisione sul rapporto con Vittorio. Le novità di questa sera riguarderanno anche Renato, ormai sempre più coinvolto dall'amicizia con Adele. Spazio anche alla frequentazione di Marina e Fabrizio, nonostante i continui scontri di quest'ultimo con Sebastiano.

Anticipazioni Un posto al sole 30 settembre: Alex si chiude in se stessa

I problemi non hanno mai fine per Alex, che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare le novità riguardanti Carla oltre che tutte le conseguenze del caso: dalla reazione di Mia, fino alla crisi psicologica avuta dalla madre. Le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 30 settembre si concentrano però sul rapporto della cameriera del Vulcano con Vittorio: messa alle strette dal fidanzato, in merito alle ragioni della sua improvvisa stranezza, la ragazza non gli confesserà di avere scoperto il suo tradimento con Anita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il giovane Del Bue resterà così all'oscuro della brutta rivelazione mentre Alex, nella puntata di domani 1 ottobre, continuerà a chiudersi sempre più in se stessa, lasciando presagire all'inevitabile rottura.

Trame Un posto al sole 30 settembre: Renato sempre più coinvolto da Adele

Nella puntata odierna di Un posto al sole, verrà concesso ampio spazio anche a Renato e al suo interesse per Adele. La disponibilità di quest'ultima, soprattutto in vista dei preparativi per le nozze di Niko e Susanna, faranno illudere Poggi che penserà di essere ricambiato dalla consuocera.

Per tale motivo, faticherà a reprimere i suo sentimenti, convinto che stia nascendo un vero flirt tra loro. Sarà sulla strada giusta o sarà destinato ad una cocente delusione? Avvicinatasi a Fabrizio per indagare sull'omicidio Rosato, per il quale era stato condannato Arturo, Marina si troverà a fare i conti con una relazione quasi adolescenziale con l'uomo. Il rapporto tra lei e Fabrizio, infatti, si farà sempre più stretto nonostante il parere contrario di Sebastiano.

Quest'ultimo, infatti, sarà molto preoccupato delle possibili ripercussioni di questo nuovo amore del nipote, che potrebbe così portare alla ribalta alcuni segreti inconfessabili della famiglia.