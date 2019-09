Marco e Beatrice si sposano: i due volti noti di Uomini e Donne convoleranno presto a nozze, così come i diretti interessati hanno annunciato su Instagram rendendo partecipi i fan della loro immensa felicità. Fantini ha organizzato una sorpresa davvero speciale per la sua futura moglie: approfittando della loro permanenza a Parigi per la Fashion Week, l'ex tronista, nel giorno del suo compleanno, ha donato uno splendido anello a Beatrice chiedendola in sposa. La giovane, emozionata e felice, ha risposto di sì.

Proposta di matrimonio a Parigi

Dopo aver lanciato frecciatine al suo compagno, con il quale condivide una figlia e che è diventato una figura indispensabile per il suo primogenito nato da una precedente relazione, Beatrice ha ricevuto la proposta di matrimonio. La richiesta non poteva giungere in un momento più bello e in un posto più magico: Marco ha scelto Parigi, la città dell'amore per antonomasia, per suggellare il rapporto che lo lega alla Valli.

Con alle spalle la Tour Eiffel, Marco ha chiesto alla sua donna sposarlo: Beatrice non poteva essere più felice, infatti ha risposto di sì e sui social ha condiviso uno dei momenti più importanti della sua vita, come hanno scelto Federico e Clarissa per annunciare la gravidanza.

"Non potete capire l'emozione. Sto ancora piangendo", ha esordito Beatrice su Instagram affermando poi che finalmente l'anello è arrivato.

Promettendo di raccontare presto nei particolari quanto accaduto, la Valli ha accompagnato il messaggio con una foto che la vede raggiante e sorridente accanto al futuro marito e inoltre non poteva mancare in bella mostra l'anello. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha poi ammesso che il suo compagno sa sempre come stupirla: "Voglio essere tua moglie. Per sempre", ha infine concluso l'emozionata Beatrice.

Marco e Beatrice, ex UeD, pronti per il sì

Stesso scatto dell'anello è comparso poi in una Instagram Stories di Marco, che ha saputo organizzare una proposta di matrimonio memorabile. Fantini ha poi aggiunto che nel giorno del suo compleanno non poteva giungere regalo più bello del sì della sua donna. "Ti amo", ha concluso il giovane che ha fatto aspettare la sua compagna, ma che ha anche saputo come rendere speciale la sua richiesta.

La coppia è sempre stata molto unita: nonostante le critiche che spesso sono giunte dal web, i due sono stati capaci di mettere al primo posto il loro amore, che è stato potenziato dalla complicità che fin dalle loro prime esterne a Uomini e Donne è stata palpabile. Non è escluso che i due tornino al dating show di Canale 5 in qualità di ospiti per raccontare questo momento magico che stanno vivendo.

In ogni caso, sui social i due non mancheranno di tenere informati i fan su come procedono i preparativi per il giorno del sì.