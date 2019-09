Sembrerebbe soltanto un pettegolezzo la rottura tra Matteo Salvini e la giovane Francesca Verdini. Anzi, per dirla meglio un "Gossip surreale", come ha commentato il leader della Lega proprio a proposito della notizia diffusasi nelle scorse ore sul web. Proprio lui qualche giorno fa, oltre ad essere sotto i riflettori per la crisi di governo ed i risvolti politici che stanno interessando il paese, è stato al centro delle pagine rosa per una presunta fine della relazione con la figlia del forzista Denis Verdini, la ventiseienne Francesca Verdini.

Ancora insieme Matteo Salvini e Francesca Verdini, lui smentisce: "Lei a casa mia a studiare"

"E' surreale, è tre giorni che sono in giro con lei ed è tre giorni che lei mi ha mollato". I due stanno insieme da marzo, quando per la prima volta, mano nella mano, come due ragazzini, nonostante i vent'anni che li dividono, sono apparsi ufficialmente allo The Space Cinema romano per la prima del film d'animazione Dumbo, per ufficializzare ciò che in occasioni precedenti i paparazzi avevano già scoperto, come una cena con lei nel ristorante vicino Montecitorio di proprietà della famiglia Verdini.

Nelle scorse ore si era parlato della fine della relazione tra i due per una nuova fiamma di lei, una passione riaccesa per l'ex toscano trentenne, un vecchio tentatore di Temptation Island Rodolfo Salemi. Quest'ultimo ha alle spalle una piccola carriera televisiva che lo aveva visto partecipe come tronista anche al programma Uomini e donne, ma anche una parentesi politica in Versilia, lì dov'è nato, come candidato nella lista di Forza Italia durante le ultime elezioni comunali.

"Hanno sentito il tizio che lei non sente da cinque anni, è surreale. - dichiara Salvini- Era a Padova l'altro ieri, a Pinzolo ieri, adesso sta studiando, però è a casa mia". Già, infatti proprio il 30 agosto la coppia si era presentata insieme ad una festa di partito a Conselve, in Provincia di Padova, quasi a spiegare con i fatti, visto che sui social nessuno dei due aveva smentito la notizia, la realtà della situazione.

Il web si scatena sulla rottura, mentre la Isoardi guarda avanti

Tanti italiani sul web hanno commentato la notizia con battute ironiche, ma anche di cattivo gusto, riconducendo questa presunta fine ad una sciagura che sta colpendo il leader del Carroccio nelle stesse ore in cui è stato tagliato fuori dalla compagine della maggioranza politica.

Ed Elisa Isoardi? Sui social l'ex fiamma di Matteo Salvini sei giorni fa utilizzava una frase di Anna Magnani per spiegare che è contenta delle sue rughe che sono frutto di gioie e dolori: "Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una.

Ci ho messo una vita a farmele venire". Tra gli hashtag, sotto lo scatto del fotografo Mariano Sabatelli, c'è un "#nontornereiindietro" che, forse, oltre al tempo che passa ed ai segni dell'età si riferisce proprio al passato con Matteo, alla loro lunga storia d'amore durata anni, di cui molti ancora oggi, compresi i suoi fan parlano.