Da non perdere le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 3 al 6 settembre 2019 su Canale 5. Occhi puntati su Brooke, che smaschererà suo marito Ridge, reo di aver corrotto il giudice che ha affidato Will a sua sorella Katie e Thorne. L'amara scoperta della Logan non farà altro che inasprire i rapporti con il Forrester, portando lentamente la coppia ad un punto di non ritorno.

Beautiful: Brooke alla ricerca della verità

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, lunedì 2 settembre su Canale 5, Katie e Thorne hanno potuto fare un sospiro di sollievo dopo aver ottenuto la custodia del piccolo Will.

I due, ormai diventati una famiglia vera e propria, cercheranno di far sentire a proprio agio il bimbo ricoprendolo dei mille attenzioni e rassicurandolo sul fatto che potrà vedere Bill ogni volta che lo desidera. Intanto Emma continua ad essere molto gelosa di Zoe che, dal canto suo, continuerà a sedurre Xander. Martedì 3 settembre, Brooke non accetterà il fatto che lo Spencer abbia perso la custodia di Will, certa che sia in grado di crescere con attenzione e con affetto paterno suo figlio.

Brooke però verrà a scoprire un retroscena inquietante su Ridge. La Logan verrà a sapere che suo marito conosceva molto bene il giudice che ha emesso La sentenza. Brooke inizierà a sospettare che suo marito possa aver corrotto il giudice, spingendo la sentenza a favore di Thorne e Katie.

Le anticipazioni di mercoledì 4 settembre della puntata di Beautiful raccontano che Zoe, nonostante sappia che Emma sia innamorata di Xander, sarà intenzionata a riconquistare il suo ex fidanzato, costi quel che costi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le sue armi di seduzione si faranno sempre più insistenti, tanto che lo stagista farà molta fatica resisterle. Emma potrà solo fare da spettatrice e ne sarà estremamente furiosa. Brooke avrà un altro confronto con Ridge, in cerca di conferme. La Logan, decisa a scoprire la verità, ruberà il cellulare al marito e vedrà con i suoi stessi occhi che ha scambiato moltissimi messaggi compromettenti con il giudice.

La richiesta di Bill nella puntata di Beautiful in onda venerdì 6 settembre

Una caparbia Brooke, nella puntata di Beautiful di giovedì 5 settembre, andrà dal giudice McMullen per capire quanto Ridge sia coinvolto nella battaglia legale per l'adozione di Will. Bill, disperato, non sapendo più a chi rivolgersi, pregherà il Forrester di far ragionare Thorne e Katie. Infine, nell'episodio di venerdì 6 settembre, Bill sarà molto ansioso.

l'ultima sua speranza è che Ridge abbia convinto la sorella di Brooke a fargli vedere il figlio in maniera regolare. L'umore dello Spencer migliorerà notevolmente quando il piccolo Will gli farà una sorpresa andandolo a trovare. Le anticipazioni di Beautiful raccontano che molto presto Ridge e Bill avranno un confronto molto acceso, nel quale il magnate rischierà seriamente di perdere la vita.