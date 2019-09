Ciò che dall'esterno potrebbe sembrare una favola, dall'interno potrebbe essere un vero incubo. Questo è un po' quello che Giulia De Lellis ha voluto raccontare all'interno del suo primo libro "Le corna stanno bene con tutto, ma io stavo meglio senza”. Mancano pochi giorni, ormai, all'uscita ufficiale del libro e, nel frattempo, l'autrice si sta divertendo a fare qualche piccolo spoiler in merito al contenuto.

Ciò che è trapelato nelle ultime ore, però, è qualcosa di davvero pesante.

Giulia, infatti, ha pronunciato alcune allusioni al fatto che Andrea la "obbligasse" a mangiare poco e, soprattutto, sano e pulito. Dai piccoli spoiler fatti si legge: "Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta", o, ancora: "Se scoprisse che non mi alleno da settimane mi definirebbe scarto della civiltà". Insomma, parole e considerazioni davvero molto forti.

Giulia e la decisione di scrivere un libro sui tradimenti ricevuti da Andrea Damante

L'influencer Giulia De Lellis sta attraversando un periodo decisamente positivo dal punto di vista professionale. Grazie a Uomini e donne è riuscita a farsi conoscere da numerose aziende, le quali le chiedono spesso collaborazioni e pubblicità: tra queste, spuntano anche i nomi di brand alquanto importanti e famosi.

Ad ogni modo, nel corso di quest'anno, la ragazza ha ricevuto anche una proposta da parte di una casa editrice, la quale le ha chiesto di scrivere un libro. Dopo un bel po' di titubanze, la De Lellis ha accettato ed ha scritto il suo primo testo incentrato sui tradimenti subiti da Andrea Damante.

Con tale libro, Giulia ha voluto esorcizzare i demoni che l'hanno accompagnata per mesi nella speranza, finalmente, di liberarsene.

In questi giorni antecedenti l'uscita in commercio del libro, Giulia De Lellis ha fatto dei piccoli spoiler. Da quanto emerso, però, Damante non ci sta facendo proprio una bella figura.

Le accuse contro Andrea: non la faceva mangiare e la definiva scarto della società

La ragazza, infatti, lo ha dipinto come una persona molto diversa da come appare. L'ex tronista di Uomini e Donne pare addirittura che le impediva di mangiare. Dalle parole pronunciate da Giulia all'interno del suo nuovo libro, infatti, si evince che Andrea la teneva fortemente a dieta.

Una volta terminata la relazione, però, la De Lellis si è impossessata nuovamente della sua libertà ed ha ripreso a mangiare come voleva.

Se Damante l'avesse vista mangiare un piatto di pasta intero, oppure brioche con la marmellata a colazione o, ancora, se avesse scoperto che non si allenava da settimane, l'avrebbe definita come scarto della civiltà. Il ragazzo, almeno per adesso, non ha replicato.