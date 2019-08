La notizia di Gossip del giorno è la presunta fine della relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. Molti giornali, tra cui Il Messaggero che però non cita la fonte precisa, stanno dedicando ampio spazio alla storia d'amore tra l'ormai ex ministro dell'interno 46enne e la bellissima figlia 28enne dell'ex parlamentare azzurro Denis Verdini. Secondo i rumors, lei lo avrebbe lasciato per il bel Rodolfo Salemi, viareggino classe 1985, noto per la sua partecipazione a Uomini e donne e a Temptation Island. Novella 2000, però, ha frenato: "Solo fake news".

Francesca 'tentata' da Rodolfo?

Mentre il premier incaricato Giuseppe Conte è impegnato nelle consultazioni per il nuovo esecutivo, il leader della Lega, Matteo Salvini, sta facendo parlare di sé non per le sue vicissitudini politiche, ma per la sua relazione amorosa con Francesca Verdini. Secondo diverse testate, l'ex titolare degli Interni, starebbe facendo i conti non solo con la crisi di governo, ma anche con una crisi sentimentale.

La bella Francesca, secondo le ultime notizie, avrebbe instaurato un'amicizia intima con Rodolfo Salemi. informatore farmaceutico da sempre impegnato politicamente, il 34enne toscano, nel corso degli ultimi anni si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne (corteggiava Mara Fasone), e per le sue apparizioni da Barbara D'Urso che lo hanno portato ad essere scelto come "tentatore" dell'edizione 2019 di Temptation Island.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Che il "bel Rudy" abbia fatto cadere in tentazione anche la riservatissima figlia di Verdini? Ancora è presto per affermare che Matteo Salvini è tornato single.

Solo fake news?

Negli ultimi mesi, Francesca Verdini e Matteo Salvini sono stati protagonisti delle cronache rosa. Solo qualche settimana fa, la coppia era stata avvistata a Forte dei Marmi e sembrava andare d'amore e d'accordo. In quell'occasione, tutta coccole e relax, in spiaggia con i due fidanzati c'erano anche i figli del leader del Carroccio (Federico e Mirta, nati da due precedenti relazioni dell'ex ministro).

Da alcuni giorni, i diretti interessati, non postano foto insieme e, ancora, non hanno commentato (o smentito) il gossip che li vuole ex. Novella 2000, nel pomeriggio di oggi, ha spiazzato tutti dichiarando che Salvini e la fidanzata sono stati vittime di una fake news. Il magazine di Roberto Alessi ha ricordato che nel maggio scorso "Il Portaborse" (account Twitter seguitissimo che dichiara, nella sua "bio", di conoscere segreti e di sapere le informazioni prima degli altri) aveva già dato per finita la relazione tra la fiorentina, romana d'adozione ed il leader del Carroccio.

Novella 2000, quindi, a sostegno della sua tesi, ha sottolineato che la coppia è stata vista nelle scorse sere cenare al PaStation (celebre ristorante romano gestito da Tommaso Verdini, fratello di Francesca) e ha anche aggiunto che, per tanti tastieristi del web, la verità a volte è del tutto trascurabile.