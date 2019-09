Mediaset ha deciso di battere la concorrenza sul tempo e cominciare questa nuova stagione televisiva alla grande, puntando su una fiction d'eccezione: La verita sul caso Harry Quebert, tratta dal bestseller di successo del 2012 di Joël Dicker, che negli ultimi anni ha venduto quasi sette milioni di copie in tutto il mondo.

Protagonista della nuova fiction, che andrà in onda in 1^ visione su Canale 5 a partire da questa sera, lunedì 2 settembre, Patrick Dempsey, già volto conosciuto nella serie tv Grey's Anatomy, nei panni di Derek.

La serie è composta da 10 episodi e per le prime due settimane i fan avranno la possibilità di godere di un doppio appuntamento settimanale: sia per questa settimana che per la prossima, infatti, Mediaset ha deciso di mandare in onda gli episodi il lunedì e il martedì.

Patrick Dempsey sarà Harry Quebert, lo scrittore accusato di omicidio

Stasera prenderà il via la tanto attesa fiction di Canale 5 "La verità sul caso Harry Quebert", un thriller incentrato sull'omicidio di una giovane ragazza di 15 anni di nome Nola con cui il romanziere Harry Quebert aveva intrecciato una relazione segreta.

Harry, infatti, verrà presto accusato dell'omicidio e subito arrestato: ad inchiodarlo sarà il ritovamento del corpo della ragazza nel giardino dello scrittore nel Maine, dopo ben 33 anni dalla sparizione. Ad aiutarlo in questa drammatica situazione, sarà il suo allievo e pupillo Marcus, convinto dell'innocenza del suo mentore: egli, infatti, condurrà una serie di ricerche per provare la buona fede dello scrittore e scagionarlo, ed è proprio tramite queste indagini che lo spettatore potrà provare a stabilire se Quebert sia realmente innocente o colpevole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Inoltre, le ricerche di Marcus si divideranno continuamente tra passato e presente, nel tentativo di ricostruire le vicende di un passato lontano, in cui Harry e Nola si erano innamorati l'uno dell'altra, avviando una relazione malvista dalla società a causa della grande differenza d'età tra i due protagonisti. Un altro elemento centrale del racconto sarà la tanto immediata quanto sospetta popolarità raggiunta dallo scrittore subito dopo la morte di Nola, che lo renderà ancora di più il colpevole perfetto per l'omicidio.

Prima puntata: le antipazioni di ciò che vedremo

Nel primo episodio della serie, dopo 33 anni dalla scomparsa della giovane Nola, le indagini verranno riaperte per fare chiarezza sulla vicenda e scoprire una volta per tutte cosa sia successo alla ragazza. Dopo il ritrovamento del cadavere, Harry viene accusato di omicidio e il suo pupillo Marcus comincerà a raccogliere le prove per scagionarlo, ma anche per scrivere il suo primo libro e seguire così gli insegnamenti del suo maestro.

Nel secondo episodio, la scoperta del corpo di Nola nel suo giardino complicherà la situazione e metterà Harry ancora di più in cattiva luce, anche a causa del ritrovamento del manoscritto che lo ha portato al successo anni prima, nelle vicinanze del corpo. Harry chiede a Marcus di bruciare una scatola contenente le lettere di Nola, intanto il suo allievo comincia a ricevere minacce per le indagini che sta compiendo.