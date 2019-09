Oggi, martedì 17 settembre, nella seconda puntata della nuova stagione del Trono Over di Uomini e donne si è assistito ad un acceso scontro tra ex fidanzati: Pamela Barretta e Stefano Torrese. La dama è furiosa e, dopo aver rivelato di non essere andata bene per Stefano per "non aver abbastanza fantasia", ha restituito l'anello di fidanzamento a Torrese. Quest'ultimo ha replicato duramente alle accuse dell'ex compagna, rivelando di aver detto cose assolutamente false sul suo conto. A sostenerlo è stata Noel Formica, che si è alleata con il cavaliere scagliandosi contro Pamela.

Pamela e Stefano: volano dichiarazioni pesanti

Dopo le dure accuse di Pamela, Stefano Torrese è intervenuto così nella puntata di oggi di Uomini e Donne: "Sono state fatte dichiarazioni abbastanza pesanti. Stare con Pamela è come stare con un'investigatore dell'FBI fatto di prove fotografiche". Poi è intervenuta anche Valentina che ha sbottato contro Stefano e la sua alleata Noel: "Ma perché non vi innamorate di persone normali?

Fate più bella figura a dire che vi siete messi d'accordo". Stefano e Noel hanno smentito di stare insieme e hanno rimandato al mittente tutte le accuse. In studio, c'è aria di tensione con Pamela ed Armando alleati contro Stefano e Noel. Quest'ultima si è scagliata contro Pamela dicendo: "Eri talmente invaghita che non sei mai andata da Stefano e hai aspettato settembre".

Il motivo della rottura di Stefano e Pamela

Oggi in studio da Maria De Filippi, Pamela Barretta ha spiegato i motivi per cui con Stefano Torrese è finita definitivamente: "Non mi ha più cercata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Lo chiamai dopo circa 20 giorni da quando abbiamo discusso, ma non ha mai tentato un riavvicinamento. Un giorno mi ha promesso che sarebbe venuto in Puglia per lavoro, ma poi venni a sapere che aveva una serata. Un giorno mi disse che, appena avrebbe avuto tempo, ci saremmo confrontati". Poi la dama ha aggiunto con voce rotta: "Un giorno mi disse che gli mancavo. Ho messo l'orgoglio da parte e gli ho confessato che sentivo la sua mancanza.

Però, lui mi ha bloccata e quello era il sentimento che provava per me. Lui mi ha scelta per il pubblico, ma per me valgono altre cose come il rispetto. Lui non è altro che un morto di fama". Torrese però non è rimasto in silenzio e ha sbottato contro la sua ex compagna: "Stai dicendo una marea di stupidaggini, sei solo una bugiarda!". Insomma chi starà dicendo la verità? Chissà, per ora quello che sappiamo è che tra i due c'è parecchia maretta e di risistemare le cose non se ne parla.

David e Cristina: lite furiosa tra i due

Un'altra coppia scoppiata quest'estate è quella di David e Cristina. I due ex fidanzati se ne sono detti di tutti i colori e in studio c'era anche il tentatore Sammy, anche se ha preferito rimanere in silenzio. Le cause della lite sono state la rottura e l'atteggiamento di David. Secondo quanto dichiarato Cristina, l'ex fidanzato avrebbe fatto "la vittima" a Temptation Island Vip 2.

Accuse che non sono piaciute a David che si è scagliato contro la sua ex con parole talmente forti da far intervenire la De Filippi a sedare la discussione.