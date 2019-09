La prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne ha già riservato diversi scontri, che hanno riguardato soprattutto alcune ex coppie del programma. Insieme al faccia a faccia di Cristina Incorvaia e David Scarantino, che ha reso necessario persino l'intervento di Maria De Filippi, anche Stefano Torrese e Pamela Barretta non se le sono mandate a dire. Lui ha confermato la relazione con Noel Formica, di cui già aveva parlato in un recente numero del tabloid dedicato al programma, e lei non ha preso bene le sue parole, dicendosi certa che il rapporto fosse cominciato già mesi prima.

Sulla questione, la dama è anche tornata successivamente sui social network. Attraverso un lungo sfogo su Instagram, ha quindi parlato dell'importanza della dignità, accusando 'qualcuno' (di cui ha preferito non fare il nome) di fingere solo per un po' di di visibilità. Innegabile il riferimento proprio al suo ex...

Pamela si sfoga sui social: 'Non sopporto la falsità'

È stato uno sfogo duro quello di Pamela Barretta dopo la registrazione di Uomini e donne nella quale ha rivisto il suo ex Stefano Torrese.

Convinta di essere stata presa in giro da lui, che già in precedenza avrebbe cominciato a sentire Noel Formica, la dama ha sbottato sul web proclamando l'importanza della dignità nella vita. Ha quindi aggiunto: "Si va avanti. La dignità non la perdo per niente e per nessuno, a differenza di qualcun altro che per un po’ di visibilità se la sono messa sotto i piedi fingendo amori e prendendo in giro tutti, pubblico e redazione compresa".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La Barretta ha quindi proseguito il suo sfogo ammettendo di avere perso il lume della ragione, per rabbia, ma di non riuscire a sopportare le persone false che negano la verità anche davanti all'evidenza.

Stefano, secondo Pamela, vorrebbe solo visibilità

Proseguendo con il suo lungo sfogo su Instagram, la dama di Uomini e donne Pamela Barretta ha espresso la convinzione che Stefano (anche se nel post non viene mai fatto il suo nome) sia solo alla ricerca di visibilità.

Per tale ragione avrebbe atteso tre mesi per confrontarsi con lei, quando invece avrebbe potuto incontrarla faccia a faccia durante l'estate. I dettagli del punto di vista della dama verranno chiariti nella prima puntata dedicata al Trono Over, in onda su Canale 5. Ma stando a quanto riportano le anticipazioni del Vicolo delle News, la Barretta in studio avrebbe espresso la convinzione che lui sia stato infedele fin dall'inizio e che abbia persino criticato la loro intimità.

Parole che avrebbero scatenato anche la reazione di Armando Incarnato, sceso in difesa della stessa Pamela. E proprio il fatto che i due ex 'delusi' abbiano ballato per ben due volte insieme, ha fatto pensare alla nascita di un nuovo flirt.