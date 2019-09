Oggi pomeriggio, martedì 17 settembre, a partire dalle ore 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono Over nella quale, stando alle anticipazioni, il clima nello studio di Maria De Filippi sarà particolarmente acceso.

Quanto in onda oggi pomeriggio, fa riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso 30 agosto e secondo quanto pubblicato dal sito 'Il Vicolo delle news', in studio saranno ospiti Noel e Stefano, pronti a raccontare come sta procedendo la loro relazione.

La presenza dell'ex fidanzato, manderà su tutte le furie la Pamela, la quale non perderà tempo per denigrare l'uomo, con cui si accenderà un duro diverbio.

Vi saranno inoltre delle scintille anche tra i due ex protagonisti di Temptation Island, Cristina e David, i quali non se le manderanno a dire, tanto che la stessa conduttrice dovrà intervenire per placare gli animi.

U&D, puntata odierna: scontro Pamela-Stefano

La nuova stagione del trono over è iniziata con nuovi colpi di scena e che hanno riportato alla luce vecchi rancori in alcuni dei protagonisti.

Ospiti in studio nella puntata del 17 settembre, Noel e Stefano, pronti a raccontare come sta procedendo la loro frequentazione al di fuori degli studi televisivi.

Ricordiamo che Stefano era uscito nella scorsa stagione dal dating show di Maria De Filippi con Pamela, aveva poi rotto la relazione con quest'ultima, non senza polemiche e recriminazioni. Solo successivamente si era legato all'ex dama Noel.

In studio Pamela non ha perso tempo ad inveire contro Stefano accusandolo di esserle stato infedele e rivelando anche alcuni particolari intimi della loro vita di coppia. A dar man forte alla donna, anche Armando, il quale ha mostrato a Tina delle foto sul cellulare e che hanno lasciato l'opinionista senza parole. Anche se non è stato svelato il contenuto delle immagini, ciò ha reso ancor più incandescente il clima.

Spoiler del 17 settembre, trono Over: dura lite tra Cristina e David

Se il trio Noel, Stefano e Pamela avrà surriscaldato lo studio di Maria De Filippi, non da meno saranno Cristina e David, anche loro ospiti della puntata odierna e pronti a raccontare la loro esperienza a Temptation Island. I due, che come sappiamo si sono lasciati al termine dell'avventura, non hanno risparmiato critiche e attacchi reciproci, tanto che la stessa conduttrice Maria De Filippi dovrà intervenire per calmare gli animi.

Tutto ciò è stato riportato dal sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news', relativamente alle registrazioni di Uomini e donne. Nei prossimi giorni i fan del dating show, potranno invece conoscere i volti dei nuovi tronisti della versione classica.