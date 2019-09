Si è tenuta oggi 17 settembre una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Oltre ai quattro tronisti erano presenti in studio anche due coppie che hanno recentemente concluso la loro avventura a Temptation Island Vip 2, continuando comunque la frequentazione anche al termine della ripresa. Ciro Petrone e Federica Caputo hanno confermato di non essersi lasciati, nonostante la delusione di lei in occasione della fuga del fidanzato.

Bene le cose anche tra Damiano Coccia detto Er Faina e Sharon Macrì, che hanno fatto pace durante il falò di confronto straordinario chiesto da lui. Ma la presenza del romano ha anche dato vita ad un inevitabile siparietto trash con Tina Cipollari, che non ha mai accolto favorevolmente la partecipazione di lui a Temptation Island Vip. L'opinionista, infatti, ha chiamato alla ribalta alcune affermazioni di qualche anno prima rivolte proprio contro di lei.

Pesanti accuse di Tina contro Er Faina

Negli ultimi giorni Tina Cipollari aveva già riservato pesanti critiche contro Damiano Coccia, ma nella registrazione di Uomini e Donne di oggi 17 settembre ha dato il meglio di sé, confrontandosi con il diretto interessato e spiegando anche le motivazioni di un simile astio. Come riporta il Vicolo delle News nel suo tradizionale resoconto, l'opinionista ha usato toni molto forti contro il concorrente di Temptation Island Vip 2, ribadendo che in passato lui è stato fin troppo critico contro di lei, in particolare quando circa quattro anni fa ha pubblicato un video nel quale la derideva per i chili di troppo.

Il figlio di Tina era sceso in difesa della mamma, chiedendo che la smettesse con le offese, ma Damiano era stato duro anche contro il bambino. Tale racconto è stato categoricamente smentito da Er Faina, che si è comunque scusato con Tina e le persone da lui offese in passato.

Tina a muso duro contro Damiano

È stato un botta e risposta decisamente trash quello che ha coinvolto Tina Cipollari e Damiano Er Faina a Uomini e Donne.

L'opinionista è arrivata persino muso contro muso con il partecipante di Temptation Island Vip 2, tanto che sia Maria De Filippi che Gianni Sperti sono dovuti intervenire per separare i due contendenti. Sulla questione si è espressa anche Alessia Marcuzzi, presente in studio, che non ha affatto gradito le critiche di Damiano per il peso di Tina. La conduttrice ha tuttavia precisato di essere rimasta sorpresa per il comportamento da lui avuto durante le riprese in Sardegna, durante le quali ha dimostrato un sincero affetto per la sua Sharon.

Nella registrazione è stato poi concesso spazio anche al resoconto di Ciro Petrone e Federica Caputo che hanno brevemente ripercorso la loro esperienza in Sardegna, senza aggiungere nulla di nuovo a quanto già risaputo.