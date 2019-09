Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà prepotentemente a parlare di Diego e dei suoi demoni interiori. La breve storyline, dal sapore molto leggero, che lo sta vedendo coinvolto come assistente di Renato Poggi, aveva fatto sperare i fan che i suoi tormenti avessero avuto fine, ma purtroppo le cose non stanno affatto così. Non appena Diego rivederà Beatrice, in lui si ripresenteranno tutte le sue ossessioni e la folle gelosia lo spingerà a compiere qualcosa di terribilmente sconsiderato.

Seppur con toni meno ansiogeni, assumerà risvolti molto più cupi e drammatici anche la storyline che vede protagonista il suo attuale datore di lavoro, zio Renato. L'uomo, dopo aver flirtato spensieratamente con Adele, si troverà a dover affrontare, con la sua attuale compagna Nadia, le responsabilità di un gesto così irrispettoso. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda sino all'11 ottobre, relative a queste due storyline.

La fine di un'illusione

Inizialmente sembrerà che Diego (Francesco Vitiello) sia tornato ad essere la persona spensierata di sempre. Suo padre Raffaele (Patrizio Rispo) gli aveva trovato un piccolo lavoretto come assistente dello zio, per tenere la sua mente occupata. In effetti, a parte i brontolii di Renato (Marzio Honorato), il piano è sembrato procedere, per un po', nel modo giusto. Purtroppo, però, un evento apparentemente banale stravolgerà totalmente la situazione, risvegliando in Diego tutti suoi tormenti. La situazione precipiterà rapidamente e il giovane Giordano si ritroverà così al punto di partenza.

L'ossessione di Diego

Diego farà un incontro del tutto inaspettato al Vulcano che risveglierà in lui dei dolorosi ricordi del passato. Nell'uomo scatterà qualcosa che turberà il suo delicato equilibrio psichico portandolo vicino alla follia. Il giovane Giordano, che non si è mai rassegnato alla fine della sua storia d'amore, verrà preso di nuovo dalla tremenda ossessione per Beatrice (Marina Crialesi) e deciderà che la soluzione più giusta sia quella di tornare a spiarla, appostandosi con l'auto sotto casa della ragazza.

Crisi tra Nadia e Renato

Renato incasserà un rifiuto alle sue avance da parte di Adele (Sara Ricci) e inizierà a riversare la rabbia e la sua frustrazione verso il nipote e la compagna. Tuttavia in seguito l'uomo dovrà rendere conto a Nadia (Magdalena Grochowska) del suo atteggiamento sconsiderato. Inizialmente i due alterneranno liti a momenti di riavvicinamento, ma alla luce della corte serrata fatta dal compagno ad Adele, Nadia si appresterà a prendere un provvedimento definitivo.

Non è chiaro quale sarà la decisione della donna, ma Renato dovrà, giocoforza, accettare tale scelta.