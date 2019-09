Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di questa prima edizione di Amici Celebrities, il nuovo talent show condotto da Maria De Filippi che vede in gioco dei personaggi famosi del mondo dello spettacolo, alle prese con prove di canto e ballo. Tra i concorrenti di quest'anno vi è anche Filippo Bisciglia, noto al grande pubblico per la sua conduzione di Temptation Island, il reality show dell'estate di Canale 5.

Ieri sera, però, tra Maria e Filippo c'è stata una durissima lite in televisione, dove si è potuto vedere che Bisciglia ha messo in discussione il regolamento del programma e la conduttrice ha letteralmente sbottato contro di lui.

Lo scontro ad Amici tra Filippo e Maria De Filippi

Nel dettaglio, infatti, Filippo Bisciglia nel corso della seconda puntata di Amici Celebrities si è lamentato di alcune irregolarità che ci sarebbero state nel corso della sua sfida contro l'imitatrice Francesca Manzini della squadra blu.

Il conduttore di Temptation Island sosteneva che l'esibizione della Manzini fosse durata diversi secondi in più rispetto alla sua e questo, secondo Filippo, non sarebbe corretto ai fini della gara cui entrambi stavano partecipando.

Parole che tuttavia non sono piaciute per niente alla padrona di casa Maria De Filippi, la quale ha prontamente risposto alle accuse mosse da Filippo mostrando al pubblico di Amici un cartello dove venivano conteggiati i secondi dell'esibizione di Filippo e quelli di Francesca.

Effettivamente tra le due performance vi erano pochissimi secondi di differenza a favore della concorrente della squadra blu e questa cosa ha fatto sbottare la De Filippi contro Filippo.

"Qui dietro lavorano 300 persone con me. Io difendo la mia squadra di lavoro", ha sbottato la conduttrice nel corso della puntata di Amici Celebrities, aggiungendo poi di non aver problemi nel litigare pubblicamente con Filippo Bisciglia nonostante fossero amici e nonostante il fatto che lei lo voglia bene.

'Maria non mi fai parlare', sbotta Filippo

A quel punto Filippo, visibilmente in difficoltà, ha cercato di giustificarsi dicendo di aver sbagliato i tempi e quindi scusandosi con la padrona di casa e con tutto il suo gruppo di lavoro. Ma questo non è stato l'unico motivo di scontro tra i due, dato che a inizio puntata Filippo aveva sbottato anche contro l'esibizione di Filiberto Di Savoia, chiedendo cosa "fosse andato in onda e cosa si era visto da casa".

Anche in questo caso è stata immediata la reazione della De Filippi, al punto che Filippo ha sbottato dicendo che la conduttrice non lo fa parlare in trasmissione. "Non è vero. Hai parlato per 7 minuti", ha chiosato la De Filippi.