Negli spoiler di Un posto al sole al 4 ottobre, verranno approfondite diverse storie d'amore, ma purtroppo il loro esito sarà quasi sempre infausto. La crisi tra Filippo e Serena, sembrerà oramai giunta a un punto di non ritorno e un invito che riceverà la Cirillo, non farà che peggiorare le cose. Non andrà meglio per Vittorio e Alex, quest'ultima lo lascerà dopo aver scoperto il suo tradimento. Non se la passerà bene manco Renato, che dovrà incassare il rifiuto di Adele e una crisi con Nadia, mentre qualche speranza la si vedrà nella nuova storia d'amore di Marina.

Il tradimento scoperto

Renato si convincerà del fatto che Adele ricambi il suo stesso interesse e non riuscirà più a reprimere i suoi sentimenti, facendo una mossa azzardata. Nel frattempo Vittorio sarà totalmente all'oscuro del fatto che Alex abbia già scoperto il suo tradimento con Anita. Intanto Marina e Fabrizio vivranno la loro storia d'amore con passione e coinvolgimento sempre più crescenti.

Una decisione dolorosa

Disperata per aver scoperto il tradimento di Vittorio, Alex finirà per chiudersi maggiormente in sé stessa.

La ragazza, ormai disperata, si appresterà a prendere una decisione molto sofferta. Dopo aver compreso di aver compiuto un passo falso con Adele, Renato Poggi dovrà fare i conti con la dura realtà. Notando l'atteggiamento insolito di Marina, Roberto Ferri cercherà di condurla a ragionare e farla tornare coi piedi ben saldi a terra, ma la donna sembrerà decisa a vivere la sua storia d'amore in piena libertà.

Alex lascia Vittorio

Alex deciderà di lasciare Vittorio, senza però dargli nessuna spiegazione apparente, ma non si limiterà a questa scelta. Nel frattempo Raffaele sarà profondamente deluso dall'atteggiamento del suo amico Renato: quest'ultimo infatti sta sfogando la sua rabbia e frustrazione per il rifiuto di Adele, prendendosela con Diego e la sua compagna Nadia. Raf proverà a parlare con Nadia per rassicurarla, ma in quel momento farà una scoperta sconvolgente.

Serena riceve un invito misterioso

Il rapporto tra Filippo e Serena sarà sempre più teso, tra i due ormai ci sarà un perenne clima di freddezza e un invito improvviso che riceverà la Cirillo non farà che complicare tremendamente la situazione già delicata. Alex, decisa a chiudere definitivamente con Vittorio, si appresterà a licenziarsi dal Vulcano. Nel frattempo Renato e Nadia saranno sempre più ai ferri corti e la loro crisi sembrerà ormai irrisolvibile.

Tempo di addii

Vittorio si renderà conto che oramai la sua storia con Alex è finita per sempre, il tutto mentre quest'ultima e Mia si appresteranno ad abbandonare la Terrazza. Un'insolita richiesta di Michele metterà Arianna in crisi. Le continue tensioni tra Filippo e Serena porteranno la coppia ad un punto di non ritorno, mentre Denis farà una proposta a Giulia che la metterà in seria crisi.