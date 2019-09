Il Gossip continua ad occuparsi della tormentata storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis che, come sappiamo, si è interrotta bruscamente a motivo dei tradimenti dell'ex tronista di Uomini e donne. Nelle ultime ore, si è persino parlato di un presunto flirt tra il 'Dama' e l'ex moglie di Daniele Interrante, Guendalina Canessa. A questo proposito, la famosa blogger Deianira Marzano, tramite Instagram Stories, si è rivolta alla sua amica Guendalina per sapere da lei se si tratti solamente di un rumor oppure se il flirt esiste per davvero. Nelle ultime ore, Guendalina Canessa si è sfogata su Instagram, smentendo a gran voce la presunta love story con l'ex di Giulia De Lellis.

Gossip, Guendalina Canessa smentisce voci su presunto flirt con Andrea Damante

Innanzitutto, occorre precisare che Guendalina Canessa è molto amica di Giulia De Lellis, un particolare non da poco che l'ex gieffina ha tenuto a precisare nel messaggio postato su Instagram: nella sua stories ha spiegato che mai e poi mai si sognerebbe di mettersi con fidanzati o ex fidanzati storici delle sue amiche. Per Guendalina è una delle regole più importanti della sua vita.

'Ho letto e sto leggendo boiate e schifezze uniche' - ha sbottato l'ex moglie di Daniele Interrante che ritiene non sia giusto intromettersi nelle questioni sentimentali di un'amica come Giulia De Lellis, nonostante l'amore per Andrea Damante appartiene ormai al passato.

Guendalina Canessa ha aggiunto, inoltre, che questo discorso è indirizzato soprattutto ai suoi 'hater', coloro che non la conoscono affatto e che non sanno che tipo di persona sia.

Invece, le persone che la seguono sui social sanno benissimo che non farebbe mai e poi mai una cosa del genere e qual è il suo punto di vista sulla questione. In ogni caso, Guendalina Canessa ha aggiunto che martedì pomeriggio, probabilmente, avrà modo di raccontare tutti i dettagli riguardanti il gossip. Lo sfogo dell'ex gieffina, con tutta probabilità, andrà in onda dal salotto di Barbara D'Urso. La fiorentina, in ogni caso, ha già dichiarato di pretendere delle scuse da parte di coloro che l'hanno offesa.

Andrea Damante ospite di 'Verissimo'

Intanto, si continua a parlare dell''ospitata' di Andrea Damante nella seconda puntata del rotocalco di Silvia Toffanin, 'Verissimo'. Il dj veronese ha avuto modo di raccontare la sua verità in merito ad alcuni passaggi pungenti del libro che porta la firma della sua ex Giulia De Lellis e intitolato 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!'. Damante ha dichiarato di aver tradito Giulia De Lellis due volte ma di averlo fatto con il 'corpo', ma non con il cuore.