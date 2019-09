Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato spazio al rapporto decisamente atipico tra Adele e Renato. Quest'ultimo cercherà di trascorrere più tempo possibile assieme alla madre di Susanna e, dopo essere stato una giornata con lei, si convincerà del fatto che tra loro possa esserci qualcosa. Avrà toni decisamente più drammatici, invece, la vicenda che vedrà protagonisti Filippo e Serena, coinvolti in una crisi sempre più profonda.

Nel frattempo Alex e Mia dovranno affrontare una situazione familiare sempre più labile. Inoltre verrà ampio spazio alla vicenda di Marina e suo padre e al trasloco di Guido e Mariella. Di seguito le trame di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 23 al 27 Settembre,

Mia torna a a casa

Lunedì 23 settembre

Alex, pressata da Carla, andrà in panico e non saprà come approcciarsi con sua sorella Mia.

Giulia valuterà l'idea di tornare da Denis, ma dopo averne discusso con Angela cambierà idea poiché si renderà conto che potrebbe essere un grosso sbaglio. Guido si appresterà a organizzare il trasloco, ma si renderà conto che tale impresa non sarà semplice da gestire da solo.

Mariella e Lollo si trasferiscono da Guido

Martedì 24 settembre

Mariella si appresterà a traslocare a casa di Guido assieme a Lollino, tuttavia il loro progetto avrà subito degli intoppi.

Mia capirà cosa sta accadendo nella sua famiglia e andrà in confusione sul da farsi. Alex verrà a conoscenza della novità in radio di Vittorio. Seguendo il suo cuore, Fabrizio deciderà di andare contro suo zio pur di scoprire cosa nasconde la sua famiglia.

Marina e Fabrizio sempre più vicini

Mercoledì 25 settembre

Alex sembrerà prendere bene la notizia che Anita è andata a lavorare in radio, nel frattempo Mia farà un incontro inaspettato che però desiderava fare da tempo.

Marina e Fabrizio si avvicineranno e quest'ultimo si appresterà a scontrarsi con Sebastiano. Terminato il trasloco, Guido e Mariella si prepareranno ad affrontare assieme una nuova ardua sfida.

Renato innamorato

Giovedì 26 settembre

Dopo aver passato una giornata serena assieme alla mamma e a Mia, Alex dovrà fare i conti con una brutta notizia. Roberto insisterà affinché Filippo si trasferisca da lui.

Renato sarà sempre più ossessionato da Adele e farà di tutto pur di poterla nuovamente rivedere.

Renato e Adele insolita coppia

Venerdì 27 settembre

Alex sarà sotto shock, a causa degli ultimi eventi, mentre per Vittorio giungerà il momento di iniziare una complicata convivenza assieme a Mariella e al fratellino. Filippo e Serena si renderanno conto che le loro continue liti stanno avendo delle ripercussioni negative sulla piccola Irene.

Successivamente Renato passerà nuovamente del tempo con Adele e arriverà a convincersi che tra loro stia nascendo un sentimento amoroso.