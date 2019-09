Nelle prossime puntate di Una vita su Canale 5, due nuove interessanti storyline arricchiranno le trame. Ad Acacias arriverà Maria, che dirà di essere la madre di Casilda. La domestica sarà emozionata, in quanto non ha mai conosciuto la sua genitrice. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che Maria affermerà di aver concepito Casilda con Maximiliano. Leonor prenderà bene la notizia, mentre Rosina cadrà nello sconforto, non accettando la realtà.

La dolce domestica sarà al settimo cielo, felice di aver ritrovato la madre e di avere una sorellastra, Leonor. Nello stesso tempo, i rapporti tra Lucia e Padre Telmo si faranno compromettenti. La giovane donna si sveglierà accanto a lui stordita e priva di vestiti, che cosa sarà successo?

Anticipazioni Una Vita: Lucia e Telmo pericolosamente vicini

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Lucia si troverà senza vestiti accanto a Padre Telmo. La giovane avrà la mente annebbiata e non ricorderà che cosa sia successo. Samuel, dopo aver visto la scena, si recherà da Espineira, accusando Telmo di aver oltraggiato la ragazza. Samuel poi parlerà con Lucia, consigliandole di non dire a nessuno che cosa è accaduto.

Nel frattempo, Casilda dirà a Maria di voler rinunciare alla cospicua eredità di Maximiliano e la donna, stranamente, si infurierà. Il suo strano atteggiamento innescherà dei dubbi nella domestica, che verrà confortata dai suoi compagni di soffitta. Higinio a quel punto perderà la ragione e aggredirà Casilda, rivelandole che Maria l'ha ingannata. Non è la figlia di Maximiliano, Maria voleva solo la sua parte di eredità.

Lucia ha un malore mentre Telmo rischia la condanna

Stando alle ultime anticipazioni di Una Vita, Lucia accuserà un malore dopo la strana notte passata con Telmo. A soccorrerla sarà Samuel, che la porterà a casa sua. Espineira esorterà Telmo a lasciare Acacias per non destare scandalo, ma il sacerdote deciderà di rimanere per difendere il suo onore. Lucia verrà quindi esortata da Espineira a testimoniare contro Telmo, ma lei rifiuterà con convinzione.

Susana si ammala di depressione mentre Samuel vuole sbarazzarsi di Ursula

Con molta fatica, Casilda si riprenderà dall'inganno ordito da Maria. Intanto Susana sarà sempre più apatica, tanto da far preoccupare Rosina. Nulla sembrerà risollevare l'umore della sarta. Samuel, ancora adirato con la Dicenta, ordinerà al fidato Cesarean di sbarazzarsi di lei. Ora che non ha più la protezione di Telmo, Ursula è sola al mondo.

Le anticipazioni di Una vita raccontano infine che Padre Telmo si recherà in tribunale. Le cose per il sacerdote si metteranno male, ancora di più quando in aula entrerà Lucia.