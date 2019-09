Le nuove anticipazioni Il Segreto relative alle puntate su Canale 5 trasmesse tra qualche tempo raccontano che Mauricio, Severo e Carmelo rischieranno la loro vita nell'ultimo tentativo di salvare Puente Viejo dall'inondazione. I tre proveranno a localizzare le sorgenti, ma i loro nobili intenti falliranno. Come se non bastasse, Meliton verrà sorpreso da un agguato nel mezzo della boscaglia. Nel frattempo, Lola e Prudencio si sposeranno.

Sarà l'ultima giornata lieta al paesino, che presto sparirà. Mauricio, arrivato alla villa, informerà Francisca dell'imminente e cupo destino del borgo. La Montenegro inizierà a pensare a come organizzare la fuga da Puente Viejo insieme a Raimundo.

Il Segreto: Puente Viejo verso la fine

Nelle nuove puntate Il Segreto prossimamente in onda su Canale 5, Puente Viejo sarà in pericolo. Il bacino idrico sta per esondare, nonostante il sottosegretario si ostini a dichiararsi innocente.

Il paese sta per essere sommerso dalle acque e Severo e Carmelo non sapranno più a che santo votarsi. Garcia Morales si recherà alla Casona per informare Francisca e Raimundo della imminente sciagura.

Nonostante ciò, Mauricio in compagnia di Severo e Carmelo si recherà alla sorgente, in modo da individuare la diga che riempie il bacino idrico in procinto di esondare. I tre si metteranno in serio pericolo, dal momento che quel luogo è irto di burroni e paludi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo, nel paesino, i cittadini si uniranno per impedire che le loro case vengano distrutte. Il sottosegretario ordinerà ai militari di sorvegliare a vista i rivoltosi.

Prudencio e Lola si sposano nelle puntate spagnole de Il Segreto

Mentre il paese corre verso la sciagura, Prudencio e Lola riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. La coppia si scambierà i voti nuziali. Dopo la cerimonia, Don Berengario sarà nuovamente assalito dai dubbi in merito ad Esther.

La giovane forestiera che si spaccia per sua figlia sembra nascondere qualcosa di oscuro. I suoi sospetti saranno fondati, dopo aver scoperto che la ragazza è giunta a Puente Viejo per togliergli tutto il patrimonio.

Mauricio, Severo e Carmelo verranno rintracciati da Meliton. I tre si metteranno in salvo ma il militare avrà un destino contro. Qualcuno infatti gli tenderà un agguato nella boscaglia.

Mauricio, trafelato, arriverà alla Casona e avviserà Francisca di non essere riuscito a localizzare le sorgenti e a fermare le acque. Quando il bacino idrico sarà colmo, le acque inonderanno il paesino. La Montenegro, rassegnata, non potrà fare altro che preparare l'esodo. E' la fine? Le prossime anticipazioni Il Segreto faranno chiarezza.