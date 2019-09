Nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, ci sarà un inaspettato ritorno di un personaggio storico che ha fatto la storia della soap opera. Si tratta di Mauro San Emeterio, il coraggioso commissario acerrimo nemico di Cayetana Sotelo Ruiz. Dopo varie peripezie e una 'quasi morte', il coraggioso poliziotto era riuscito ad abbandonare il quartierino con la sua amata Teresa. La loro partenza fu successiva al devastante incendio che tolse la vita (o almeno questo si suppone) a Cayetana.

A distanza di diverso tempo, si saprà che cosa è successo davvero nel paesino di montagna in cui si sono rifugiati Mauro e Teresa. Lieto fine? Assolutamente no.

Una vita: Mauro torna ad Acacias

Le nuove anticipazioni di Una vita raccontano del ritorno di Mauro ad Acacias. Appena arriverà nel quartierino, verrà aaccolto con grande felicità dall'amico di sempre Felipe. I due avranno modo di parlare e San Emeterio racconterà con tono angoscioso quanto successo in quel maledetto paesino di montagna, che avrebbe dovuto essere il teatro di felicità per la nuova vita con Teresa.

Purtroppo, Teresa perse il bambino aspettava, morto alla nascita. Dopo quel triste evento, la Sierra cadde in una depressione non indifferente. Il destino non smise di accanirsi contro li loro. Mauro racconterà a Felipe che una banda di banditi li sorprese mentre cenavano e, senza pensarci, colpirono in pieno petto la povera maestra. Felipe sarà impietrito e non saprà come consolare il povero Mauro.

Anticipazioni Una vita: Teresa è morta

Ebbene sì, le anticipazioni di Una vita confermano la morte di Teresa. Dopo il tragico evento Mauro, completamente sopraffatto e non sapendo cosa fare da solo nel paesino sperduto dove viveva con l'amata moglie, tornerà ad Acacias sperando di trovare un po' di quiete. Il ritorno di Mauro nella soap opera non sarà passeggero, con grande gioia dei telespettatori.

Il commissario resterà nel quartierino per un lungo periodo e verrà coinvolto in diverse storyline. In primis, dovrà vedersela con la perfida Ursula che, dopo essere tornata dal manicomio in pessime condizioni e senza uno straccio di lavoro, verrà ospitata da padre Telmo, l'unico che proverà un po' di compassione per lei. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, proverbio che calza a pennello per la ex istitutrice campionessa di malefatte.

La Dicenta sarà infatti implicata nella sparizione di una giovane donna, caso del quale si occuperà il nostro Mauro. Che cosa succederà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita che aggiungeranno altri retroscena sulla morte di Teresa e sul ritorno di Mauro ad Acacias.